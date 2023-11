El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, pidió hoy "cambiar el estilo de vida" para cuidar la Tierra ante la emergencia ambiental, a días del inicio de la cumbre climática COP28 que se hará en Dubai y a la que asistirá el papa Francisco.

"Nuestra atención se centra sobre todo en dos cosas, en dos cuestiones particulares. La primera es el estilo de vida. No basta con emplear más dinero, lo que no significa que no sea importante invertir dinero, pero no es suficiente", planteó Parolin en declaraciones a la prensa vaticana desde Abu Dhabi, donde participa de un encuentro de líderes religiosos sobre el clima antes de la COP28 que se hará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai.

"Realmente necesitamos cambiar nuestro estilo de vida para no dañar la Creación, no dañar la naturaleza, sino ser administradores responsables de ella, como dijo el Papa: ésta es la tarea que Dios encomendó a la humanidad cuando la creó", enfatizó luego el purpurado italiano, considerado el "número dos" de la Santa Sede.

Las declaraciones de Parolin se dan a horas de que mañana el Vaticano publique el programa definitivo de la visita que Francisco hará a la COP del 1 al 3 de diciembre, centrada en su participación en el evento ambiental.

Para Parolin, "el otro punto es la educación", ya que "es un punto importante, la educación de las nuevas generaciones para tener, para utilizar los recursos de este mundo de una manera diferente".

(Télam)