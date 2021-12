La presidenta de la Convención Constituyente chilena y líder mapuche, Elisa Loncon, señaló que "una de las grandes dificultades" que tuvo el cuerpo "fue no haber tenido el apoyo del Gobierno" en el trabajo de modificar la Carta Magna actual, aprobada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

"Hemos tenido situaciones complejas, difíciles. Una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo, respecto de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del gobierno", explicó a modo de balance la dirigente que el 4 de enero dejará de ser la titular del órgano que cambiará su mesa directiva.

"Dos veces el Gobierno cambió al encargado que tenía para coordinar las políticas de la administración con la Convención y eso se sintió, eso nos costó mucho. Pero bueno, pudimos sobrellevar esas dificultades”, añadió en diálogo con Radio Universo.

Esto en referencia a los problemas de instalación que tuvo la Convención Constituyente, atravesados por ásperos cortocircuitos con el Gobierno, a quien la mayoría de los constituyentes -incluidos oficialistas- responsabiliza por la seguidilla de problemas técnicos y sanitarios que retrasaron el inicio de las sesiones.

“No solo que yo no me sentí apoyada, la Convención no fue apoyada por La Moneda”, enfatizó Loncon sobre los cruces con el Ejecutivo comandado por Sebastián Piñera.

"Es un órgano constitucional, y al gobierno y al Presidente le corresponde apoyarla más que entorpecer los trabajos”, apuntó.

La activista social, lingüista y académica de origen mapuche se reunió esta semana con el mandatario electo, Gabriel Boric, con quien se dio un sentido abrazo y se mostró esperanzada por un cambio en la relación con el nuevo Gobierno.

"Lo que nosotros esperamos además del gesto del Presidente electo, es el apoyo de su Gobierno al trabajo constituyente”, explicó.

La Convención Constituyente de Chile aprobó el mes pasado un cronograma de trabajo para todo el proceso, que da por hecho que utilizará las tres posibles prórrogas, establece la renovación de autoridades para enero y una nueva consulta que apruebe o rechace el texto final de la nueva Carta Magna en mayo.

La mesa directiva que encabeza la Loncon será renovada la semana próxima, y el 8 de febrero, además, se hará la primera votación de los informes y propuestas de normas constitucionales salidas de las comisiones por áreas.

El 25 de febrero, la Convención debiera iniciar su etapa final de “armonización” de propuestas aprobadas, y el 27 de abril debe estar terminado un borrador del nuevo texto.

Se dispuso que el 28 de mayo podría hacerse el plebiscito dirimente, aunque esa consulta está, paradójicamente, atada a que el Congreso apruebe una modificación a la Carta Magna aún vigente. (Télam)