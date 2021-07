A casi veinte días del Bicentenario de la independencia peruana, proclamada el 28 de julio de 1821, legisladores y diplomáticos de Perú y Argentina dialogaron este lunes sobre las influencias recíprocas a lo largo de la historia, en una videoconferencia en la que sobrevoló la actualidad de lo que ocurre en Lima, con un presidente electo -Pedro Castillo- que aún no fue reconocido por la autoridad electoral.

En un conversatorio por Zoom organizado conjuntamente por la embajada de Perú en Buenos Aires y el Senado argentino, participaron el congresista Gilmer Trujillo, titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano (que allí es unicameral), y el senador Jorge Taiana (Frente de Todos-Buenos Aires), a cargo de la comisión similar en la Cámara Alta argentina.

También formaron parte -de modo virtual- los embajadores respectivos, el de Perú en Buenos Aires, Peter Camino Cannock, y el de Argentina en Lima, Enrique Vaca Narvaja, aunque la mayor parte de la charla quedó a cargo de historiadores especializados en el proceso de independencia y en las relaciones políticas de ambos países en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX.

Taiana, en su intervención, remarcó que el festejo por los 200 años del día en que se proclamó la independencia de Perú en la Plaza de Armas de Lima, el 28 de julio de 1821, coincidirá con el inicio del próximo mandato presidencial.

En el balotaje del 6 de junio se impuso Castillo, de Perú Libre, gremialista de izquierda, quien obtuvo el 50,12% de los votos frente al 49,87% de su rival, Keiko Fujimori.

"Se inicia un nuevo período presidencial en el Perú y creo que se inicia el mismo día en que es el Bicentenario de la independencia, y eso es un motivo adicional, una excusa más, para profundizar la hermandad, el intercambio y la reflexión entre nuestros dos países", subrayó Taiana, quien además mencionó la influencia que Perú ejerció sobre América Latina, y en particular sobre Argentina, a partir de escritores como César Vallejo, Ciro Alegría, José Arguedas, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique y José María Mariátegui.

El congresista Trujillo, del partido Fuerza Popular que postuló a Fujimori, subrayó el perfil "ética y constitutivamente republicano" de José de San Martín, prócer en ambos países y asociado desde siempre a la independencia peruana por las victorias militares sobre el ejército realista que defendía allí el virreinato y por su designación como protector del Perú, en agosto de 1821.

Dijo Trujillo sobre San Martín: "El libertador fue ética y constitutivamente republicano: lo fue en su carácter y en sus actos, y en mayor medida que (Simón) Bolívar y otros caudillos de América, porque no predicó ni declamó sobre la democracia sino que la ejerció en todos los momentos de su vida, sobre todo en el trance decisivo del usufructo del poder, que no aceptó sino como expresión de la opinión pública, y del que no abusó nunca y que no tuvo intención de retener, sino para afirmar el propósito esencial de la libertad", señaló el legislador peruano.

En la videoconferencia también intervinieron la peruana Claudia Rosas Lauro y los argentinos Martín Bergel y Pablo Ortemberg, quienes profundizaron sobre los vínculos entre Perú y Argentina desde 1821 y hasta el presente, desde el rol de San Martín en la campaña de independencia y la llegada en barco a Perú, hasta la inspiración que aportó el APRA peruano (Alianza Popular Revolucionaria Americana) de Víctor Raúl Haya de la Torre sobre Forja, agrupación clave en el tránsito del yrigoyenismo al peronismo.

"Víctor Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui fueron dos figuras muy importantes y es notable el impacto que tuvieron ambos en Argentina, quizá Argentina fue el país en el que ese impacto fue más acusado", repasó el historiador Bergel, mientras que su colega Ortemberg se remontó a los dilemas que enfrentaron San Martín y su ministro Bernardo de Monteagudo en los primeros días del Perú independiente, cuando propusieron que los peruanos eligieran "una monarquía constitucional estilo inglés".

Rosas Lauro, doctora en Historia de Universitá degli Studi di Firenze, Italia, recordó que en aquella época, cuando la guerra de la independencia todavía no estaba resuelta y medio país seguía en manos realistas, se vivió un "período en el que se dio un gran debate sobre el destino del Perú, si iba a ser una república o una monarquía".

Por último, en una breve mención a la actualidad, la historiadora planteó que en las vísperas del Bicentenario Perú "está en una crisis política profunda", aunque luego expresó su "esperanza de poder seguir consolidando y fortaleciendo nuestras respectivas repúblicas" -por Perú y Argentina- "con todas las limitaciones que puedan tener luego de 200 años". (Télam)