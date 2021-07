Cada signo del zodíaco tiene una personalidad diferente, y por lo tanto, reacciona distinto ante situaciones difíciles como el desamor. Las rupturas entre parejas suelen ser los conflictos más pasionales y peligrosos, cuando las emociones son mal procesadas y expresadas.

Algunos pueden ser demasiado sensibles, otros volverse violentos y reaccionar de las peores formas inimaginables. Sin embargo, para ciertos signos zodiacales, precisamente 5, es bastante más rápido que para otros superar el fin de una relación.

En este sentido, la astróloga Sophia Pérez, explicó cómo puede influir el elemento (aire y el fuego) que rige a cada signo, en una reacción favorable ante el abandono de un amor.

A través de su cuenta oficial en redes sociales @esophterica, detalló que el aire regente de Géminis, Libra y Acuario, les permite soltar sin quedarse estancados en el drama de la separación.

Por otra parte, Pérez destacó que el fuego, regente de Aries y Sagitario, les da la posibilidad de agradecer por la experiencia y seguir adelante.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Siempre en busca de nuevas experiencias y aventuras, los Aries jamás se quedarán en el pasado. Su lógica le hará entender muy rápido que las cosas pasan por algo y que hay que seguir.

Aunque son apasionados, no son amantes de las relaciones serias. Así que no se desanimará ante una ruptura y más bien buscará nuevas formas de volver a ser feliz.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sin problemas o dramas, los Géminis no tardarán mucho en despedirse por completo de sus exparejas. Las personas nacidas bajo este signo no se caracterizan por buscar relaciones serias, así que no tendrán problema con terminar una.

Además, los Géminis no se quedan pensando en el pasado. Ellos se concentran en lo que les trae felicidad. Por esta razón, en un santiamén ya habrán superado su última ruptura amorosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

“Un clavo saca a otro clavo”, dice el popular refrán y los Libra no dudarán en ponerlo en práctica ante el fin de una relación amorosa. Aunque los primeros días pueden estar un poco triste, su actitud positiva eliminará pronto esos sentimientos.

Harán lo posible por superar a su ex, aunque esto no les impide seguir siendo amigos de sus exparejas. El corazón roto no durará mucho tiempo para las personas de este signo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La molestia por una ruptura amorosa es muy poca para los Sagitario. Los primeros días sufrirán, pero se mantendrán calmados y analizarán con tranquilidad lo que ha sucedido. Sus ganas de seguir adelante, así como su perseverancia, los llevará a estar en paz y felices en tiempo récord.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si bien los Acuario pueden verse fríos, su corazón sufrirá durante un tiempo por esa ruptura. Sin embargo, no será por mucho tiempo. Los nacidos bajo este signo buscarán mil formas de mantenerse ocupados para dejar de pensar en la situación y cambiar de página.

Aunque sientan dolor, estas personas avanzarán para dejar atrás el pasado y vivir el presente sin que nada altere su modo de vivir