Valentía, confianza y determinación, estas son las características que definen la fortaleza de una persona a la hora de encarar los desafíos que se presentan en la vida.

En esta nota analizaremos cuáles son las mujeres más fuertes e intensas según la astrología. Hay cinco signos en particular que se destacan por ser enérgicos, activos, luchadores y decididos.

Las mujeres nacidas bajo esta combinación de astros pueden parecer muy pedantes, pero en el fondo son amistosas, suelen encontrar la respuesta a cualquier problema que se les presenta y no se dejan vencer ante las dificultades.

Estas grandes virtudes las convierten muchas veces en blanco de la envidia de otras, y otros, cuyos temperamentos no alcanzan a tener el impacto que quisieran de la vida. Igual, todo se aprende si hay buena predisposición para ello.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

En el caso de las arianas, su vasto mundo interior es su mayor fortaleza. Agudas en la observación y hábiles a la hora de analizar cualquier situación, avanzan hacia sus goles con calma y decisión. Prudentes pero no dóciles, siempre están listas para responder a un desafío, encontrando el disfrute en la superación de cualquier obstáculo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El carácter fuerte de las mujeres cancerianas no es ningún secreto, pero también determina su fuerza. No confundir el deseo de hogar que caracteriza a los cancerianos con debilidad; las mujeres bajo este signo de agua no necesitan que les den indicaciones. Autosuficientes y capaces, no es poco común que tomen las mejores decisiones gracias a su mente equilibrada e intuitiva.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Siguiendo la fama que lleva su signo, las mujeres nacidas bajo la influencia de Leo demuestran su capacidad de liderazgo y confianza sin dudarlo. Su habilidad al frente del grupo es acompañada por una firme nobleza para amigos y enemigos por igual. Perfeccionistas hasta la falla y con gran ambición, el mundo parece demasiado pequeño para las leoninas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Últimas pero no menos importantes, las mujeres de Sagitario llegan a la lista por su templanza. Fuertes como una roca, jamás se dejan agobiar por los contratiempos, las adversidades o los comentarios malintencionados, pensando siempre en la solución y el siguiente paso. Con un gran autoestima, están dispuestas a tomar riesgos que otros no se atreven, pero siempre llegan preparadas para enfrentar lo que surja.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las mujeres nacidas bajo Capricornio no ignoran los obstáculos que les esperan en el mundo, pero no dejan que estos detengan su ambición. Perseverando en su lucha, el deseo de derribar las barreras que las detienen alimenta la fuerza de las mujeres del signo cabra y las ayuda a superar cualquier obstáculo. Caracterizadas por su sabiduría y determinación, no dejarán que nada las distraiga cuando se deciden en un objetivo