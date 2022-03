En la actualidad se pueden enviar cientos o miles de mensajes a través de WhatsApp, además de publicar infinidad de contenidos en redes sociales como Facebook o Twitter. Siempre creemos que la información que nuestros contactos nos mandan es verdadera, pero no siempre lo es. Evitar la desinformación no es una cuestión sencilla, porque normalmente no somos conscientes de que el contenido que nos llega a través de las redes sociales o que comparten nuestros contactos por WhatsApp es falso.

Límites en los reenvios

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, la más utilizada en todo el mundo, prepara una actualización que tiene como objetivo de combatir la difusión de noticias falsas o "fake news". Está poniendo en práctica varias modificaciones con el fin de optimizar la seguridad de la plataforma ya que por un lado tiene la ventaja del envío rápido y sencillo de mensajes, pero al mismo tiempo el riesgo de la difusión masiva de noticias falsas o “fake news”.

Para combatir el tráfico de noticias falsas, WhatsApp modificará en breve una de sus funciones más útiles: la opción de reenviar mensajes. Según informó la compañía, la app de Facebook Meta está trabajando en una función que limita la opción.

Ya en el 2020 se comenzó a limitar el reenvío de mensajes introduciendo un nuevo límite con el objetivo de combatir la expansión de “fake news” y la desinformación porque antes, se podía enviar un mensaje destinado a 20 personas y ese tope fue actualizado. Pero ahora, con la nueva actualización, se limitará aún más el envío de mensajes y solo se podrá reenviar de a un grupo a la vez, es decir, se va a poder reenviar mensajes a cinco contactos, pero solo uno de ellos podrá ser un grupo.

Una vez que el mensaje ya haya sido reenviado, ya no será posible seleccionar varios chats grupales durante el primer reenvío del mensaje. Quienes lo intenten verán un mensaje que dice “reenviado muchas veces. Puede compartirlo con un máximo de un chat”.

WhatsApp: así funcionará el reenvío de mensajes

Mensajes normales: se pueden reenviar a un máximo de cinco chats o grupos.

Mensajes reenviados: se pueden reenviar a un máximo de cinco chats (solo uno de ellos puede ser un grupo).

Mensajes reenviados muchas veces: se pueden reenviar a un máximo de un chat o grupo.

Mas allá de las modificaciones que está realizando WhatsApp, nosotros deberíamos ser críticos con la información que incluso es lo más complejo y requiere tiempo, pero para que esto sea posible hay que promover una actitud crítica con los medios y las redes sociales, así como reivindicar la necesidad de medios plurales y una información equilibrada.

Es necesario ver si se mencionan fuentes y si son conocidas, revisar la fecha de las informaciones porque a menudo se usan noticias o tuits antiguos para desinformar y también hay que desconfiar de los pantallazos que están descontextualizados y son fácilmente manipulables