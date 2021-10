Después de Vicuña-Suárez y Gago-Dulko, la tercera separación más escandalosa del año sin dudas es la de Icardi-Nara. El factor en común en todas habría sido una tercera en discordia, y los rumores de quién sería “la otra” de Mauro Icardi podrían marcar la historia argentina.

Desde que Wanda dejó de seguir a su marido en las redes sociales, de donde también borró todas las fotos que tenían juntos, tirando la frase bomba en sus Historias “Otra familia más que separaste por zorra”, comenzaron las apuestas.

Ker Weinstein, la periodista que confirmó la noticia en Instagram, dijo “es una actriz argentina... Desde el entorno me dicen que es alguien que conocemos mucho”, y teniendo en cuenta el prontuario de la China, la palta y el motorhome con Vicuña cuando este aún vivía junto a Pampita, muchos apuntaron a la ex de Casi Ángeles.

Todo se desató luego de que trascendiera un picantísimo mensaje que el futbolista del París Saint Germain (PSG), habría recibido de la actriz: “Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”.

-Vicuña se separó de la China por Wos

-Wanda se separa de Icardi por la China

-Antonella odia a Wanda

-Wos saca nuevo disco

Y cuando éste se las ingenió para intentar recuperar a su compañera de vida con unos románticos posteos por el Día de la “Mamucha”, una amiga de su mujer la terminó de embarrar con solo poner un Me Gusta en una polémica publicación.

En Twitter alguien escribió “la China Suárez debería tratar en terapia esto de meterse siempre con hombres casados”, y Micaela Pozzi, cercana a la ex de Maxi López desde hace al menos 10 años, acompañó con una adhesión y descontroló al periodismo de espectáculos.

La China igualmente, ya se había despegado diciendo: “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”.

Por su parte, Nara arrancó la semana con los tapones de punta diciendo en sus Historias que le gustaba más su mano “sin anillo”. Aunque horas antes Icardi había subido una foto junto a ella que parecía haberse sacado en el momento y graficaba una reconciliación en Milan.

A todo esto Benja Vicuña dejó de seguir en Instagram a la madre de sus últimos hijos, y Wanda lo empezó a seguir a él. Mientras tanto, Icardi faltó por segundo día consecutivo al entrenamiento del PSG y pidió a la prensa “respeten este momento”