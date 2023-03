En los últimos días, un insólito episodio ocurrido en la provincia de Córdoba se viralizó a través de las redes sociales, generando una catarata de reacciones.

Todo comenzó cuando el conductor de un auto divisó que en la calle por donde transitaba, un poco más adelante, se desplazaba un hombre en bicicleta llevando un cochecito de bebé a cuestas.

"Esto es demasiado, el vago no quería caminar", se escuchó decir entre risas al automovilista que decidió filmar el hecho.

Las imágenes fueron publicadas a través de la cuenta de Cordobeculiau, un sitio que se dedica a recopilar y postear videos graciosos de cosas que pasan en la mencionada provincia argentina.

Captura de video publicado en Cordobeculiau

En el clip se puede ver al hombre pedaleando al rayo del sol, por una calle que atraviesa un terreno descampado, y con quien presuntamente sería su hijo, montado en cochecito.

El padre, que estaría demasiado cansado para caminar todo ese trayecto, eligió ir andando en su vehículo mientras sujetaba el carrito.

Muchos cuestionaron su accionar tildándolo de "inconsciente" y "vago", mientras que otros tantos lo defendieron, alegando que quizás estaba volviendo cansado de su trabajo.

Algunos consideraron que se trataba de una maniobra muy peligrosa para la integridad física del bebé y su padre, pero también hubo quienes advirtieron que se trataba de una calle sin tránsito y ambos iban a muy baja velocidad.

"No me den ideas", "no veo fallas en su lógica", "la próxima une la bici al coche, nuevo invento argentino", comentaron algunos debajo del clip que superó los 44 mil likes.

"Me parece que el bebé va del lado del cordón pero como no tengo hijos no opino", dijo otro.

"No sé qué es peor si el que lleva el cochecito o el que filma mientras maneja" analizó un usuario, mientras que otra felicitó al camarógrafo: "Fílmelo nomás así la señora lo caga a pedos".

"Yo me fijaría que lleva en el cochecito, me huele a birra o fernet con coca y hielo, está despistando a los vecinos" bromeaba otro internauta.

