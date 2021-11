La historia de un joven que recompensó el esfuerzo de su vecino por verlo feliz cuando era niño, se hizo viral y conmovió al mundo entero. Agasajó al hombre de 74 años con grandes regalos para agradecerle lo que hizo por él.

El bloguero Henry Mutebe, compartió en Facebook un relato muy particular que emocionó a miles de personas. Cuando era muy pequeño perdió a su papá, y su mamá tuvo que salir a trabajar muy duro para mantenerlo.

Como no podía cuidarlo decidió enviarlo a un internado a 3 horas de distancia, una distancia que pocas veces podía recorrer. En aquel entonces, su vecino Wilson se vio tan afectado por la situación que decidió ser él quien visitara al nene durante sus únicos días libres.

Click to enlarge A fallback.

“Me visitó cada domingo que estuvo abierta la escuela. Eso un aproximadamente 100 domingos entre 1997 y 1999. No recuerdo un solo domingo en que no me visitara. No importaba si llovía o no, si se sentía enfermo o bien, el vendría en su bicicleta para visitarme”, comentó Henry.

Ahora de grande, con un trabajo estable y formando su propia familia, decidió hacerle a ese hombre un regalo especial. Cómo sabía que nunca había viajado en avión y era algo que anhelaba, decidió invitarlo a realizar un viaje juntos a Kenia.

Según relató en la red social donde suele compartir todo tipo de reflexiones sobre su realidad, fueron momentos muy emotivos y ambos disfrutaron mucho el paseo.

Lo cierto es que al final del viaje, para mostrarle su profundo agradecimiento por haber sido fundamental en su infancia, le prometió que le daría una mejor casa, debido a que su vivienda es muy precaria.

La promesa llegó a oídos de la compañía aérea con la que habían viajado, y ésta comenzó una campaña para ayudarlo a cumplir con su cometido.

“Uganda Airlines me está ayudando con la recaudación de fondos para poner una casa sencilla para Wilson y Rebecca (la esposa). Agradecemos a cada uno de ustedes que hasta ahora donaron”, comentó Henry en su muro para informar que ya están a un paso de convertir el sueño en realidad