Las listas de precandidatos para las elecciones PASO del 12 de septiembre próximo dejaron varias sorpresas. Entre ellas, los famosos que se presentaron como candidatos al Congreso, las legislaturas o los concejos deliberantes.

Hubo muchos nombres confirmados que no están vinculados al ámbito de la política, sino que vienen del mundo del deporte y el espectáculo. Así, buscarán imponerse en los comicios primarios, para luego pasar a competir por un lugar en las bancas municipales, provinciales y nacionales.

MIRÁ TAMBIÉN Malentendido fatal: Murió de un infarto al darse cuenta que caía de un precipicio sin soga

Uno de ellos y podría decirse que el hombre del momento es el marido de Pampita, Roberto García Moritán, quien acaba de ser papá junto a la modelo, de una bella beba llamada Ana.

El empresario se presentará como precandidato a legislador porteño por Republicanos Unidos, el espacio que lidera Ricardo López Murphy. “Hay una desconexión brutal entre lo que la gente necesita y lo que los altos mandatarios tienen en la cabeza”, había manifestado días antes del cierre de listas.

Por otro lado, también sorprendió la postulación de la vedette y actriz Cinthia Fernández, como precandidata a diputada nacional por el partido Unite.

MIRÁ TAMBIÉN Error de Whatsapp: Cómo desactivar una irritante notificación reportada por miles de usuarios

Es el mismo con el que Amalia Granata logró llegar a la Cámara de Diputados de Santa Fe, y con el que en esta contienda será la segunda precandidata al Senado provincial.

“Estoy estudiando muchísimo y teniendo reuniones. Entiendo que hay mucha gente que le va a gustar y mucha a la que no, pero así como me tomo en serio las cosas en mi otro trabajo, también me estoy tomando en serio esto”, había publicado en su cuenta de Instagram.

Por este partido también se presentarán tres deportistas en diferentes distritos: el ex futbolista y campeón mundial de 1978, Alberto “Conejo” Tarantini para concejal de Ezeiza, el ex jugador Hernán Encina, para concejal en Rosario, y la boxeadora Alejandra Oliveras para diputada por Santa Fe.

En la misma provincia, la periodista Carolina Losada será precandidata a senadora nacional por la lista Juntos, mientras que en la lista de la coalición Vamos por Vos, se sumó como precandidato a diputado nacional al periodista automovilístico Carlos Legnani.

Por su parte, el empresario teatral Ariel Diwan, encabezará una de las dos listas que irán por separado para representar a Facundo Manes, del frente Juntos, en el distrito de Morón.

Luego de su paso por Gran Hermano y la música, Brian Lanzelotta competirá por el Partido Federal por un lugar en el Concejo Deliberante de La Matanza. ”Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al Municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro”, dijo.

En territorio bonaerense encabezará la propuesta de la UCR el neurocientífico y escritor, Facundo Manes; al mismo tiempo que el chef y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, estará al frente de la lista de diputados por la Provincia