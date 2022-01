La denominada sub variante BA.2 del coronavirus, una nueva versión de Ómicron, no representa algo "dramático", según advirtió un epidemiólogo.

"Las mutaciones de un virus le otorgan una mayor capacidad de transmsión. Pero esto no es dramático. Son cambios que hacen los virus.

No hay nada alarmante", indicó el médico Carlos Eduardo Pérez. El epidemiólogo fue consultado acerca de la "variante silenciosa", que podría no percibirse en las pruebas PCR y que se conoce como BA.2. "Simplemente es un proceso de adaptación. No es que aprenda a esquivar la vacuna. Todos los virus mutan. Este es uno más. Entre más personas infectadas haya, más riesgo hay de que haga mutaciones", señaló.

En otro orden, Pérez, quien es asesor científico del canal France 24, consideró: "Podemos terminar con la fase aguda de la pandemia. Convertirla en endemia. Por eso es importante que la mayoría de las personas se vacune".

Variante Ómicron

La variante BA.2 del coronavirus, también llamada sigilosa, parece propagarse casi en un 30 por ciento más rápido que la variante Ómicron original BA.1, según datos preliminares de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). En Dinamarca, donde la nueva variante empezó a extenderse hace unas tres semanas, científicos del Instituto Estatal del Suero –que se encarga de la vigilancia epidemiológica en el país- estimaron que la capacidad de propagación de la variante BA.2 es alrededor de un 50% más alta que la de la Ómicron BA.1 original.

"No se descubrió todavía qué características de BA.2 le pueden permitir propagarse con más rapidez en países con un elevado porcentaje de población vacunada como Dinamarca y el Reino Unido", según advirtió el diario La Vanguardia como producto de una investigación.

De confirmarse que es más contagiosa, podría frenar el descenso de la ola actual en España y otros países europeos, informó el mencionado medio. Según el último informe técnico sobre nuevas variantes de la agencia UKHSA publicado el viernes último, un 13,4% de las personas que conviven con casos confirmados de infección por BA.2 se contagiaron en las últimas semanas.

Esta cifra es un 28% más alta que el 10,3% de contagios registrados entre convivientes con casos positivos de la Ómicron original. Estas estimaciones se basan en más de 100.000 casos confirmados de Ómicron BA.1, pero solo 476 casos de Ómicron BA.2.

Cepa Ómicron

Dado que la muestra de casos analizados de la nueva variante es más pequeña, el margen de error de las estimaciones es mayor, explicó el artículo. El análisis estadístico indicó que la mayor capacidad de propagación de la variante BA.2 respecto a BA.1 podría ser de solo un 4% o llegar hasta un 61%.

"Hay algunos indicios de que es más contagiosa, especialmente para los no vacunados, pero que también puede afectar en mayor medida a personas vacunadas", dijo Tyra Grove Krause, director técnico del Instituto Estatal del Suero de Dinamarca, en declaraciones recogidas por Reuters.

Por ahora ni los casos registrados en Dinamarca ni los del Reino Unido sugieren que BA.2 tenga más riesgo de causar coronavirus grave que BA.1, aunque UKHSA advierte que aún no hay datos suficientes para saberlo. Sí hay datos sobre la eficacia de las vacunas, que parece ser similar para proteger de la infección contra BA.1 y contra BA.2.

Si la nueva variante de Ómicron se propaga más rápido que la original y si no escapa más a la inmunidad de las vacunas, significa que algunas de las mutaciones que adquirieron la hacen intrínsecamente más contagiosa, según informó Dani-Prieto Alhambra, catedrático de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford. AEB/KDV NA