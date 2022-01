Al menos tres universidades públicas ya definieron que pedirán el pase sanitario que acredite la vacunación completa para poder asistir a las cursadas y realizar trámites presenciales. Se trata de la Universidad de La Matanza (UNLaM), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), esta última solo en algunas de sus dependencias.

En la Universidad de La Plata la medida rige desde noviembre pasado cuando, a partir de una disposición, comenzó a ser obligatorio acreditar al menos una dosis de vacuna contra el Covid-19 en mayores de 18 años para participar de actividades presenciales. En tanto, desde este año se pedirán al menos dos dosis para concurrir a las instalaciones.

Asimismo, desde el 1 de enero, “toda persona mayor de 13 años que asista a realizar una actividad presencial deberá acreditar que posee el esquema de vacunación completo desde, al menos, 14 días previos a la visita” en la Universidad de La Matanza.

Así, en la UNLaM, la medida no solo será obligatoria para los alumnos sino también para cualquier persona que deba realizar una actividad presencial en el lugar, por ejemplo, trámites o consultas de cualquier índole.

“Quien curse alguna de las carreras, practique alguna actividad deportiva y/o de extensión universitaria o cumpla funciones en el ámbito de esta Casa de Altos Estudios, deberá exhibir las dosis aplicadas al menos catorce días antes de la asistencia a la UNLaM”, expresaron en la página web oficial.

Para el caso de los no vacunados por motivos médicos, la institución evaluará cada caso que se remita. En cambio, los no vacunados por otros motivos deberán presentar un test con resultado negativo para ingresar a la universidad.

En tanto, la Universidad Tecnológica Nacional también pedirá vacunación obligatoria en dos de sus edificios para ingresar a las aulas. Por el momento, las regionales de Tucumán y Haedo dispusieron exigir el pase sanitario.

Por otro lado, la Universidad de Buenos Aires (UBA) acatará lo que dispongan las autoridades. “Si ni el Gobierno nacional ni la Ciudad nos exigen pase sanitario, nosotros no lo vamos a pedir de forma independiente”, aseguraron.

El Gobierno nacional informó que el pase sanitario no regirá para las escuelas, considerando que la vacunación no es obligatoria, pero no pondrá trabas a que las universidades, que gozan de autonomía, puedan solicitarlo.