Trágico final para una mujer que lamentó volverse millonaria con la lotería: “Fue un infierno” “Nunca tendré paz mientras viva. Incluso si no me quedara un centavo, no la tendré. Lamento haber ganado la lotería. Por supuesto que sí. Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida”, decía ante la prensa local.