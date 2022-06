Un ex participante del programa televisivo Bake Off Argentina, revolucionó Twitter compartiendo una desagradable manera de generar ingresos que experimentó en Noruega.

Se trata de Marcos Perren, un joven pastelero oriundo de Florida que se ganó el cariño del público tras su participación en la segunda temporada del certamen.

Tras la fama cosechada en 2020, en abril de este año viajó al continente europeo para asentarse en Noruega.

Allí consiguió trabajo como bartender en uno de los hoteles más exclusivos de las Islas Lofoten y a través de sus redes sociales, especialmente Youtube comparte la bitácora de su viaje.

En los últimos días, una de sus publicaciones en Twitter se hizo viral ya que comentó un curioso dato de su trabajo en aquel lugar.

“Si vomitas en un bar, vas a tener que pagar 1.000 Coronas (100 euros) y esa plata va a la persona que limpie el vómito”; disparó y en 5 días cosechó más de 80.000 me gusta.

Seguidamente, desde su cuenta Marcos en Noruega, consideró: “No fue la limpieza más digna, pero me tengo campera nueva. Buenos días”.

Y continuó ampliando información sobre las estrictas normas para borrachos: “Si encontrás al flaco vomitando, 1.000 coronas. Si limpias el vómito pero no lo ves al flaco, 500 coronas”.

Pero eso no es todo, también aclaro que si la persona descompuesta no paga o desaparece, “PAGAN LOS AMIGOS (digamos que si el flaco está caldeando no va a estar rescatado como para pagar). Y toda la mesa tiene que irse (sin los tragos)”.

Finalmente, Perren aprovechó para dirigirse tanto a sus seguidores como a quienes estén interesados en conseguir trabajo en el país escandinavo: “Bueno gracias por explotar el tweet, si quieren saber cómo venir a limpiar vómitos a Noruega les dejo mi canal de Youtube”.

