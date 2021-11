Una concejal de la localidad Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, protagonizó un polémico spot de campaña, donde se recrean los personajes principales de la serie de Netflix, El Juego del Calamar.

Griselda Galleguillos cosechó infinidad de repercusiones por el videoclip en donde se la ve cantando, caracterizada por completo de la “muñeca” gigante en la ficción surcoreana.

Además del disfraz y el maquillaje –que incluyen una gorra de (el ex diputado salteño Alfredo) “Olmedo”– en la filmación se puede ver otra alusión a la serie de acción, suspenso, supervivencia y drama.

MIRÁ TAMBIÉN Crean en Brasil un algoritmo que identifica señales de depresión en usuarios de redes sociales

La referente local que acompaña al candidato a diputado nacional por Salta en Juntos por el Cambio, Carlos Zapata, está acompañada de un cruel asesino vestido de rojo que porta una ametralladora, y en la letra de la canción alienta a “eliminar” a la oposición.

Click to enlarge A fallback.

El tema titulado “Votaremos, gana el amarillo”, recomienda “si no querés seguir teniendo la heladera vacía, elimínalos. Si no te querés ir del país por no tener laburo, elimínalos. Si no querés que te sigan robando, elimínalos”.

Inicialmente, se creía que Galleguillos buscaba una banca en el Senado provincial, pero a través de su cuenta en Facebook, donde tiene 11 mil seguidores, tuvo que salir a aclarar “no soy candidata en estas elecciones”.

También buscó defenderse de las críticas, argumentando que “un político/a honesto, capaz y responsable no siempre se define por su aspecto de traje, corbata, alineado, señoril, serio y de palabras decorosas”.

Recordó a su comunidad que “muchos con éstas características se robaron todo y no hicieron nada por el bien de la gente” y aclaró que el “videíto” tuvo como fin llamar la atención hacia el partido para el que milita.

“Eso no me define como buena o mala política. Durante mi gestión puse garras, ovarios y el corazón y ustedes lo saben. A la gilada ni cabida”, cerró diciendo con emojis de un arma disparando