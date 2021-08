Una desopilante historia de desamor copó las redes sociales por su abrupto desenlace. Cuando el usuario de Twitter, Fabipa, colgó cuatro fotos de un auto grafiteado, seguramente no imaginó las repercusiones que iba a tener.

El pasado lunes, la historia de una persona a la que su pareja le fue infiel, se hizo viral cosechando una catarata de opiniones y por supuesto, memes. Es que en venganza por la peor traición, buscó hablar con el o la ex por Whatsapp pero cobardemente la bloqueó.

Ni lerda ni perezosa, la persona despechada fue al contraataque y se desquitó la bronca con el coche nuevo de quien la traicionó. “Vi esto y me dieron ganas de no bloquear más a nadie”, comentó el tuitero que subió las imágenes de cómo quedó el auto.

En el vehículo que parecía recién salido de la concesionaria, resaltaban en azul frases crudas, que dejaron al descubierto la falta de ética del conductor y dueño, o la conductora y dueña.

Al frente, detrás y en sus puertas laterales, se leían una serie de mensajes que denotaban el dolor de quien escribió. Pero más allá de eso, la incógnita en las redes también giró en torno a si se trataba de un hombre o una mujer.

“Como me bloqueaste te lo escribo acá” decía uno en el capot del 0km; en el lateral izquierdo se podía leer “si era poliamor avisa antes”; del otro lado la víctima le explicó que “relación abierta es cuando aceptan los dos”, y finalmente en el baúl y el techo, con emoji de tristeza incluído, le puso: “Vos me cagaste”, “garca!!”.

Más allá de que es un episodio doloroso, en la red social del pajarito no pudieron contenerse la risa, y los comentarios quedaron para la historia. “Yo sé a esta mal lo q hizo esa mujer, no lo aconsejo, no lo hagan!!! pero si querés pagarle a un hombre el mal q he hizo, estropearle así la pintura del auto, que cumple el fin, cumple el fin”; opinó una usuaria.

“Dónde pone que dibujó una mujer y engañó un hombre? We como inventan” arrojó otra. “Lo que me gustan son esas X para no dejar espacio sin haber grafitteado. Aplicada la persona, gran dominio del aerosol”, “Le escracho todos los paneles, el chapista se enamoró”, dijeron otros.

Y uno cortó con la magia y dijo que era una “campaña publicitaria para una película que nunca llegó a los cines. eran autos ploteados y pintados apropósito repartidos por la ciudad. el dato que nadie pidió”. “Además tan buena letra va a tener”, remató otro usuario