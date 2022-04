El cambio climático ya es un hecho y podemos experimentarlo en carne propia: derretimientos de glaciares, aumentos extremos de temperaturas, pérdida de la biodiversidad y cambios en los hábitats, son solo algunos fenómenos a los que nos enfrentamos a diario.

Ahora el sitio Extreme Temperatures Around The World emitió una alerta para este fin de semana en Argentina por una “ola de calor no estacional” que escalará a los 40 grados en provincias como Chaco, Formosa y Jujuy.

Sin embargo, este fenómeno no es solo nacional. También afectará al hemisferio sur y se verá replicado en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer en marzo el Pronóstico Climático Trimestral (PCT), que muestra la tendencia de temperatura media y precipitación esperada para el próximo trimestre.

En el reporte señaló que en marzo-abril-mayo se esperaba “una mayor probabilidad de que las temperaturas sean normales o superiores a lo normales”.

En tanto, sobre las provincias del Noroeste, Cuyo y sur de Patagonia, aclaró que "hay mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas dentro del promedio para la época".

En tanto, el SMN indicó que en el sur las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán precipitaciones y hasta incluso las primeras nevadas de la temporada, pero de manera agresiva por los vientos del oeste.

En cambio, en el centro del país -Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba- habrá lluvias y tormentas, algunas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo.

“Esta situación puede replicarse varias veces en lo que queda del mes, por eso es muy recomendable seguir de cerca las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana que puede visualizarse en la web oficial del Servicio Meteorológico Nacional”, aconsejó Matías Reinoso, vocero del SMN.