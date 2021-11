De pronto tu mundo sufre una pausa, te cuesta aceptar que la persona con la que compartes tus días ya no va a estar. No fue fácil dar el paso hacia el compromiso pero lo hiciste y te rompieron el corazón, así que resulta el doble de doloroso.

Con lo difícil que es encontrar a alguien a quien amar por estos días, perderlo doblega el espíritu de algunas personas más sensibles que otras. Surgen emociones, pensamientos y sensaciones que parecen incontrolables.

Pasamos por diferentes estadios, de pronto se cae el mundo para unos, la persona que abandona pasa a ser enemiga, una total extraña, la desconocemos. Muere ese otro de quien nos enamoramos, muere porque no existe más.

Según el psicoanalista y escritor Gabriel Rolón, una ruptura significa que el amor y el deseo se posaron en alguien o algo diferente a nosotros.

Esto es complejo de sostener para quienes no asumieron que el amor es una decisión que se sostiene todos los días.

Aquellos que no encuentran el camino hacia la sanación y procuran transitar el duelo de la mejor manera, y lo más rápido posible dar vuelta la página de sus vidas, la astrología tiene respuestas.

El Horóscopo Negro, un sitio especializado en los signos del Zodiaco brindó una serie de recomendaciones para curar una de las heridas que más huella dejan en el corazón de las personas.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Lo que más necesitas después de vivir el duelo de un corazón roto es estar contigo mismo. No es porque seas grosero, valoras que se preocupen por ti, pero lo que más detestas en ser la víctima, no toleras que te vean como alguien débil.

Necesitas recuperar fuerza, indagar en tus pasiones y aferrarte a lo que te llena el alma. Después volverás a ser el de antes, ese Aries que no se deja vencer y que prefiere tomarse un tiempo sin pareja porque no quiere que sus espinas dañen a un nuevo amor.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Lo que necesita es alejarse un tiempo, cuidarse a sí mismo y no tener ningún tipo de contacto con su expareja. Tauro, requiere entrar en una especie de desintoxicación, enfrentarse a la realidad y entender que no hay marcha atrás.

Una vez que lo suelta, no quiere volver para nada. No piensa caer en una de esas relaciones en las que se lastiman todo el tiempo y no terminan por completo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Necesita despejarse, no le molesta la compañía, al contrario, agradece que se queden a su lado mientras pasa el tormento. Los primeros días son los más duros, sin embargo, poco a poco va recuperando la calma.

Lo que necesita es salir a divertirse, sentir que su libertad puede ser su mejor arma y que un par de copas con los amigos no le hacen daño a nadie. Lo que quiere es no hundirse en la depresión, porque su mente puede llegar a ser cruel.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Lo que Cáncer necesita tras una ruptura es exteriorizar cada una de sus emociones, es la mejor manera de concluir el ciclo y empezar de nuevo. No quiere guardarse nada, incluso lo que lo hace enojar.

Si se queda solo se hunde, no controla bien lo que le está sucediendo y poco a poco su energía se nubla. No quiere una solución, basta con que escuches.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Lo que necesita después de que le rompen el corazón es cumplir algún capricho. En el fondo sabe que nada material es suficiente para cubrir una herida, pero al menos le hace sentir alivio y también se distrae.

Leo, se enamora de una manera loca, no conoce otra forma de amar y enfrentar un adiós lo hace cuestionarse muchas cosas, pero no quiere centrarse en lo que lo daña más.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Lo que necesita es irse lejos, quizá un fin de semana en el que el estrés no tenga que estar tocando a su puerta. No quiere estar escuchando las condolencias de nadie, ni tampoco que le pregunten por su expareja.

Ya bastante complicado es lidiar con el montón de pensamientos que visitan su mente, como para todavía tolerar los malos comentarios del resto. Sólo dejen que respire, no es tan difícil de entender.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Es el signo que después de una ruptura tiene la valentía de hundirse en el sofá y comer helado mientras ve sus películas favoritas. Le gusta entrar en catarsis para que no quede nada adentro.

Tal vez sean días duros y los suyos se preocupen por su bienestar, pero tienen que saber que Libra siempre vuelve. Una vez que entiende que el libro se cerró recupera la calma y no vuelve a permitir que lo lastimen.

Cuando entiende que al final sólo se tiene a sí mismo, ya no hay marcha atrás, con eso le basta y le sobra para ser feliz y ponerle límites a los nuevos amores.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Cuando le rompen el corazón lo único que quiere es sacar todo su dolor, pero no se hunde en su habitación. Necesita practicar algún deporte, algo en lo que pueda descargar sus miedos, ira, tristeza, todo.

Lo que quiere es que su cuerpo se agote y que la mente se calme, para poder conciliar el sueño y poco a poco ir recuperando su vida. No lo presiones, va a su paso, pero tarde o temprano lo va a lograr.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lo que menos quieres en esos momentos son críticas que no pediste, es molesto cuando personas a tu alrededor intentan definir quién es el culpable.

Las cosas ya están hechas y no hay manera de dar un paso atrás, ahora lo que quieres es enfocarte en ser productivo. Así es como te despides, con una mente ocupada que se le facilita no extrañar. Las responsabilidades te dan calma.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Lo que quiere es huir de todo y de todos, tomarse un tiempo en el que pueda meditar, entender la situación a fondo y concluir en que fue lo mejor. Se escribe fácil, pero es un proceso en el que tiene que enfrentarse a sus miedos y desesperación.

Un día a la vez, al final sabes que todo en esta vida es temporal y que aunque la estés pasando muy mal, no será para siempre. Lo que necesitas es descansar, date el tiempo de no pensar nada y dejar que la vida ponga cada pieza en su lugar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Lo que necesita después de que le rompen el corazón es volver a su espacio, recuperar su individualidad y hasta hacerse algún cambio de imagen. No sólo físicamente, también en su habitación, su ropero, lo que quiere es agregarle un toque diferente a su nueva esencia.

No es que deje de ser quién era, pero cada herida lo cambia y prefiere centrarse en la parte buena. Acuario, no quiere rencores ni dimes y diretes, si lo lastiman que la vida los bendiga, él seguirá su camino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Lo que más necesitas después de un mal amor es apoyo. Alguien que genuinamente quiera estar a tu lado, que no te juzgue ni te llene de preguntas incómodas.

Simplemente, una compañía capaz de escucharte, de abrazarte y decirte que todo estará bien. Piscis, sana con el cariño de los suyos, no lo hace de la noche a la mañana, requiere tiempo, mucha paciencia y volver a sus raíces.

Necesita trabajar en su interior y recordar las otras veces en las que pensó que no lo lograría, pero siguió avanzando