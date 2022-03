En una pareja los motivos de infidelidad se relacionan con la infelicidad, el cansancio o la desmotivación. En muchas ocasiones pensamos que nuestra pareja esta siendo infiel debido a determinados comportamientos, pero a pesar de que estos pueden ser indicio de que hay otra persona, también puede que ninguna de estas señales obedezca a un engaño.

Hay muchos motivos que causan esta situación. En primer lugar, siempre tenemos que analizar si algo va mal en la relación o no, porque es muy común que, con el tiempo, dejemos de amar a nuestra pareja y favorezca la idea de buscar a alguien más donde se encuentre consuelo al desamor.

"¿Sospechas de tu pareja? ¡Lo seguimos! ¿Vas a huir de casa y dejar al infiel? Te ayudaré a mover tus cosas. ¿Quieres esperar a tu marido frente al motel? Te llevo y espero contigo. ¿No puedes pagar un psicólogo? Soy todo oídos para que te desahogues".

Elizandra Laços, la mujer que se hizo viral en las redes sociales por ser chofer, pero con un tinte particular. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 Elizandra perdió su empleo y encontró una forma muy curiosa de reinventarse ya que decidió dedicarse a ser chofer de mujeres que buscaban seguir a sus esposos o novios infieles.

Con la ayuda de redes sociales, la conductora de 47 años lanzó su anuncio ofreciendo sus servicios de transporte inusuales; entre ellos, llevar a las mujeres a esperar a sus esposos afuera de los lugares donde estarían con sus amantes.

"No soy detective privado, pero hacemos lo que la gente pide. Soy chofer, llevo a la mujer a donde tiene que ir. La única excepción es que no respondo a hombres”, explicó.

¿Crees que tu pareja es infiel? Te brindamos algunas razones de sospecha de una infidelidad de pareja

Existen diferentes razones por las que sospechamos de una infidelidad, pero la presencia de estas señales también puede estar asociada a múltiples problemas, es necesario tenerlas en cuenta si se sospecha de una infidelidad. Entre las principales señales se encuentran las siguientes:

La obsesión repentina por el celular o las redes sociales

Puede que nuestra pareja tenga un problema de adicción al celular o a las redes sociales, pero también es un problema cada vez más habitual, por eso hay que analizar si esta necesidad ha sido repentina o, por el contrario, ha comenzado de manera gradual.

No te deja participar de momentos o actividades de su vida

También puede ocurrir el caso en el que tu pareja quiera hacer múltiples actividades solo de forma repentina. Este hecho puede asociarse de tener un espacio personal, sin embargo, puede ser una excusa para la infidelidad así que, por esta razón, es necesario examinar detenidamente lo que puede estar ocasionando este comportamiento.

Tiene nuevas reuniones u obligaciones

Si tu pareja empieza a tener reuniones fuera de su horario de trabajo o académico con demasiada frecuencia, es normal que sospeches. Si en cada una de estas ocasiones, te detalla al dedillo lo que ha hecho o los lugares a los que ha ido, es probable que no esté hablando con naturalidad. Este tipo de actitud lo relacionamos a síntomas de culpa o miedo.

Encontramos en la ropa y el cuerpo marcas de besos, pelos u objetos ajenos

Las pruebas físicas siempre destacan una mayor evidencia y dan claridad sobre una infidelidad o traición.

De repente, nuestra pareja está más segura de sí misma

Las nuevas relaciones suelen proporcionar un soplo de aire fresco a nuestra autoconfianza, pero si notas que no la reconoces en sus actos, puede ser un motivo de sospecha. Cuando este indicio se une a otros tantos de los que venimos comentando, puede estar indicándonos que hay una tercera persona.

Cuida su aspecto de forma repentina

Este punto está unido con el anterior. Puede que nuestra pareja empiece a cuidarse con más detalle, cuando antes no lo hacía, pero esto puede deberse a que le apetece o a que algo le hace tener esa necesidad. Posiblemente, quiere tener una apariencia más atractiva por algún motivo en especial. Un cambio de hábitos en la vestimenta y la apariencia suele ser un signo bastante notorio de una actividad ajena.

Dice historias que no concuerdan y se pone a la defensiva

Como se dijo con anterioridad, algunas personas infieles cuentan con mucho detalle lo que han hecho a lo largo del día por el sentimiento de culpa. Sin embargo, también es posible que una persona infiel se quede en blanco ante una pregunta simple como ¿qué hiciste después del trabajo? En estos casos, donde tu pareja no sabe qué responder ante una interrogante tan simple, puede ser una señal de infidelidad.

Recuperar la confianza en una relación después de un engaño no es fácil. La traición puede quebrar hasta los vínculos más sólidos, pero cuando de amor se trata, perdonar abre nuevos caminos. Afrontar y tratar una infidelidad no es tarea sencilla y en muchos casos puede significar la ruptura de la relación, pero si hay interés de continuar por parte de ambos, no tiene por qué significar el fin.

Los motivos de la infidelidad pueden ser múltiples, pero según las estadísticas algunos de ellos son: el tiempo ya que la costumbre crea la necesidad de salir en busca de nuevos estímulos, muchos miden su atractivo y su valor según sus conquistas, problemas que se esconden y no se resuelven pueden generar resentimientos ya que se acumulan dentro de la relación y acaban minándola de prejuicios y rencores, el sentimiento de soledad dentro de la relación, la falta de satisfacción sexual , entre otros.