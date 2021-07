Ezequiel Sicher es un joven oriundo de José Marmol, una localidad del partido bonaerense Almirante Brown, que vivió los últimos dos intensos años alejado de su familia.

En 2019 se fue a probar suerte en España, donde puso un negocio. Lo agarró la pandemia más grande que haya sufrido la humanidad, lejos de sus seres queridos, y a ellos, especialmente sus padres, con la doble preocupación de tener un hijo a un océano de distancia.

Por tales motivos, ni bien pudo viajar a la Argentina, Ezequiel decidió que hacer de su regreso un momento inolvidable.

Entre tanta tristeza que acarreó el coronavirus para muchas familias, su historia conmovió y se volvió viral en las redes sociales. El disparador fue una serie de videos que subió a su cuenta de Tiktok @ezequielsicher4.

MIRÁ TAMBIÉN Malentendido fatal: Murió de un infarto al darse cuenta que caía de un precipicio sin soga

Primero acudió a su madre. Fue a visitarla en la farmacia donde estaba trabajando. “Hola, buenas tardes ¿está la encargada acá del turno?”, le preguntó a la mujer. Esos primeros segundos de emoción al reconocerlo detrás del barbijo y la gorra para despistar, tocaron el corazón de más de 3.3 millones de usuarios.

La siguiente “víctima” cómo dice en sus publicaciones fue su padre, quien lo abrazo y comenzó a saltar con un niño. Y finalmente, el encuentro con su tía, también fue muy especial: “Cuando me fui no me pude despedir de mi tía, que es como una segunda mamá para mí”, explicó.

Para sorprenderla se hizo pasar por un delivery de pizzas. Le dejó las cajas a través de la reja de su casa y cuando ella lo reconoció y se puso a llorar, él saltó el portón para poder abrazarla