Un grupo de pescadores encontró una ballena muerta de 20 toneladas y 15,5 metros en la costa del departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay.

La presencia del cetáceo fue advertido en primera instancia el viernes pasado, pero recién este martes lograron ir hacia el lugar "que tiene poco acceso". Según indicaron especialistas, se trata de una ballena azul y, por su estado en el que fue encontrada, se comprobó que habría estado muerta desde hacía al menos 10 días.

MIRÁ TAMBIÉN Cómo se prepara la masa para ñoquis de papa

"Es una ballena que anda alrededor de las 20 toneladas más o menos. Mide 15,5 metros de largo y 3,4 de ancho", explicó el referente de la reserva de animales Kerayvoty, Julio Medina. De acuerdo a su relato, la última vez que se vio una especie como esta en Uruguay fue hace un siglo.

Según indicaron especialistas, se trata de una ballena azul y, por su estado en el que fue encontrada, se comprobó que habría estado muerta desde hacía al menos 10 días.

Por otro lado, Jaime Coronel, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, dijo que un equipo de técnicos irá al lugar "entre hoy y mañana" para estudiar la ballena.

MIRÁ TAMBIÉN Estudian cómo se comunican las ballenas madres con sus crías a través de los sonidos

"No es un animal que haya estado en otros países reportado padeciendo influenza aviar, por lo cual estimaríamos en principio que no tiene una relación, porque no hay un reporte anterior, siendo que esto afectó a Chile y a Argentina en lugares donde estos animales están mucho más presentes", señaló. A su vez, contó que el cuerpo de la ballena azul será enterrada en el marco de "una operación bastante compleja". FGB/GAM NA