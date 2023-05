Un estadounidense radicado en la Argentina hace más de dos décadas, compartió en sus redes sociales un emocionante video que cautivó el corazón de los usuarios y en cuestión de días se hizo viral.

David English nació en Nashville, capital del Estado de Tennessee. Entrevistado por la prensa luego de las repercusiones que tuvo su publicación, contó que tuvo una infancia feliz, junto a su padre, madre y hermano.

David English

Llegados los 30 años, cuando estaba a un paso de cumplir el gran ‘sueño americano’ de tener un trabajo estable, además de su casa, su familia y dinero ahorrado en el banco, su vida dio un giro de 180 grados.

En la mañana del 11 de septiembre de 2011, mientras caminaba por las calles de Manhattan rumbo a firmar un contrato laboral que le brindaría seguridad financiera, fue testigo del primer avión que se estrellaba contra las Torres Gemelas.

Atentado a las Torres Gemelas

Asustado, corrió hasta el teléfono público más cercano para avisar a su familia que se encontraba bien, e inmediatamente explotó el segundo avión.

Afortunadamente, logró resguardarse bajo tierra y escapar con vida de la zona cero. Ese mismo día, prometió que se mudaría lo más lejos posible para vivir con tranquilidad.

Y así lo hizo. A pesar de haber conocido diversos países de Europa, Asia y Oceanía, optó por radicarse en Argentina, más precisamente en la provincia de Mendoza, destacada por su cálido clima y sus viñedos.

En homenaje a la tierra que les dio abrigo a él y a su familia, y en donde también nació su hijo Benjamín, público recientemente un conmovedor video asegurando que nuestro país no tiene nada que envidiarle a ningún otro.

Los atardeceres de #Mendoza no necesitan filtros

........

En tan solo algunos segundos mostró los más exuberantes paisajes de la Patagonia, la pampa húmeda y la región de Cuyo, capturados por el productor y camarógrafo Nacho Saso y el montajista Mariano Carloni.

“No es Japón, es Argentina; no es Irlanda, es Argentina; no es Hawaii, es Argentina; no es Texas, es Argentina; no es Canadá, es Argentina. Vos amarás Argentina”, se indica sobre el video.

El mar, la montaña, la nieve, la flora y la fauna argentinas, fueron protagonistas de una espectacular producción audiovisual que superó el millón de visualizaciones y conmovió a más de 57.000 usuarios, quienes celebraron el homenaje con un like.

Otros tantos se animaron a expresarse en las redes. “Aplausos para Argentina, y para este video que muestres todos nuestros lugares de esta manera tan amorosa. Gracias”, escribió María Emilia.

David posa junto a su hijo y su madre, quien vino a visitarlo en 2021

Por su parte, la usuaria Mabel Corte, manifestó: “¡Gracias David por tu amor a mi país! Orgullosa de ser argentina y en mi casa flamea mi bandera todos los días del año. Lamentablemente muchos de mis compatriotas la recuerdan cada 4 años”.

Desde su cuenta, David, quien actualmente se dedica a realizar "intercambios con estudiantes que vienen a hacer pasantías a bodegas de Mendoza", pidió con énfasis "reconocer y valorar la naturaleza única de este país".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Le pone fernet al café: la insólita merienda de una abuela