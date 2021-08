Hay mujeres que por rasgos de su personalidad, carácter y buena energía suelen darles a los demás un poco de envidia. De hecho mientras más felices son o buscan ser, más rencores despiertan en personas que no tienen ese objetivo para sus vidas.

A muchas les es más fácil gastar su tiempo atacando al prójimo. que indagar en sí mismas a los fines de encontrar verdadera paz interior. Invitan a las víctimas de sus malas vibras a usar cintita roja las 24 horas del día.

En un ranking publicado por el Horóscopo Negro, quedaron muy bien definidas qué mujeres son las más envidiadas por sus pares o por hombres, según el signo zodiacal que rige sus personalidades.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Y sí, si sos capricorniana, sabes que todo te sale bien. No das puntada sin hilo, sos pragmática y no sueles dar medio paso en falso. Tenes que lidiar con la envidia del resto pero siempre estás enfocada en tus asuntos. No les das cabida a lo que no te suma, está en tu escencia.

La gente no tolera que seas tan inteligente, que siempre busques la eficiencia en las cosas y que seas tan determinada. Tenes un objetivo y vas automáticamente tras ello, algo que no todos los signos tienen. Sos inquebrantable.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ella es Leo, la que brilla por naturaleza, el centro de atención, la que siempre busca la manera de sobresalir, no para darle gusto a nadie sino para cumplir sus propias expectativas.

Dicen que es egoísta, la envidian porque no toleran que se ponga en primer lugar y el foco esté puesto en ella. Es la que no le importan las críticas, y por el contrario, "de la envidia nace su fama". Todos la admiran, la llenan de elogios y eso no es agradable para el resto.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Un minuto de silencio por todas las personas que se han sentido inferiores cuando una mujer Libra se les planta en su vida. Ella es así, temeraria, brillante y hermosa. Sabe que sus cualidades se vuelven hipnotizantes para cualquiera y aprovecha su sencillez y la manera profunda con la que encanta a su alrededor.

Enamorar es lo suyo. No hay quien se resista ante su encanto, su mirada y su bondad. Desde luego, no todos pueden aceptar que su energía es brutal y ahí es cuando las envidias empiezan a rondar. Hay quienes se acercan para destruirte, y tenés que tener cuidado. A veces hay que dar pelea y defenderse