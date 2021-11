En Villa Carlos Paz, Córdoba se conoció la historia de una nena de 12 años que es víctima de acoso por parte de sus compañeros de sexto grado, y decidió contarle a su mamá a través de una desesperante carta.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles”, comenzó escribiendo la menor, quien según su madre en los últimos meses luego de las vacaciones de invierno, tuvo episodios de llanto, ataques de pánico, vómitos y fiebre.

Y siguió diciéndole: “No paro de temblar y no puedo respirar. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá, por favor tenés que hacer algo. Ma, siento que me voy a morir. AYUDAME POR FAVOR. Gracias”.

Tras la confesión, su mamá denunció en diálogo con Carlos Paz Vivo que a su hija “le dejan mensajes intimidantes en distintas partes del colegio y la insultan en forma permanente”.

También “se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase”, además de dejarla “afuera de las actividades escolares y extraescolares”.

El desesperante pedido de ayuda no tardó en llegar a oídos de las autoridades de la Escuela Manuel Belgrano, quienes “no dieron ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente”.

En el grupo de Whatsapp de padres también se lavaron las manos, y hasta cuestionaron el bullying que estaba padeciendo la nena.

“Con la mamá de uno de estos niños hemos tenido diferencias, ella no lo tomó bien y yo decidí retirarme (del grupo), porque no quise involucrarme en situaciones de violencia, por eso me fui y creo que desde ahí todo fue para peor”, detalló la mamá.

Se mostró afligida porque la nena no pudo compartir un campamento escolar con sus amigas, por la situación de acoso y hostigamiento que sufre. “Hoy mi hija está angustiada en su casa y fue totalmente excluida del lugar, sin posibilidades de disfrutar con sus compañeros. Está muy triste y deprimida”, concluyó