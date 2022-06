Una usuaria de Twitter compartió el emocionante momento en que les muestra a sus abuelos que los llevará en su piel para toda la vida.

Agustina Wetzel, hincha de River y “gallardista”, decidió registrar el proceso de tatuarse la firma de ambos. Comenzó pidiéndoles que escribieran sus nombres en un papel, “para un trabajo práctico de la facultad”.

Con esa mentira piadosa se llevó las firmas prolijamente trazadas de la pareja de ancianos. Al día siguiente, volvió con ambas tatuadas sobre el tobillo, y la sorpresa quedó para la historia.

“Su reacción me la guardo para siempre” escribió junto al video y en una siguiente publicación mostró los dos nombres tatuados.

El compilado que duró poco más de 2 minutos y fue subido a la red social el sábado pasado, alcanzó 1,8 millones de visualizaciones, obtuvo casi 115 mil ‘me gusta’ y generó unos 8 mil comentarios.

Muchos celebraron el gesto de la nieta, otros compartieron experiencias similares.

“Muy bueno. Tengo tatuado en el brazo a mis 3 abuelos que fallecieron. Los llevo conmigo en el corazon y la piel para siempre. Deberian ser eternos. Vengo de celebrar los 90 años de mi abuela paterna, la que me queda y soy muy feliz por tenerla conmigo”, contó @RodriDrum_91 junto a una fotografía.

“Mi abuelo era ferroviario y yo me tatue unas vias en homenaje. Cuando se lo fui a mostrar me dijo que era un pelotudo que como me iba a hacer esas mierdas de tatuaje”, comentó @danyspag.

“Yo también tengo mi tatuaje de mi abu....pero ella nunca lo vio...me lo hice para recordarla y llevarla conmigo para siempre”, mostró @nancymendoza24.

“Mi esposo murió con su cabeza apoyada en el lado derecho del pecho de mi hijo. Quiso tatuar sus iniciales, pero es diabético y su médico se lo prohibió. Le regalé una placa con las iníciales. Algo es algo. Va colgada del cuello”, recordó @abualicia4242.

“Pásame YA el nombre de tu abuelo porque Me lo voy a tatuar”; le contestó @SofiiaYazbek a @agustinawetzel.

