En las últimas semanas uno de los videos que mayor circulación tuvo en redes sociales fue la implacable reacción de una madre que intenta castigar a su hijo.

El problema es que el joven ya es mayor y no se presta a la paliza que ella le quiere dar por no haberle hecho caso.

Las imágenes que ya cosecharon más de 2 millones de visualizaciones, y unas 54 mil reacciones de “me gusta”, además de cientos de comentarios, son contundentes.

En ellas se ve al joven mostrándole un tatuaje recién hecho en su brazo, a la mujer que se queda pasmada ante lo que ve.

Esta madre un tanto chapada a la antigua, comienza a golpear al hizo, aunque no llega a provocarle gran daño por falta de fuerza.

Lo persigue unos instantes hasta que entra a la casa y cuando sale, hace descostillas de la risa tanto a los presentes, como a los usuarios donde se viralizó el video.

Acompañada de una niña de la familia, hija o nieta, como testigo del suceso, la señora “chapada a la antigua”, sale con un cinturón en mano y comienza a llamar al hijo, “ven para acá” diciendo además “me va a dar un infarto”.

Este, sostiene una lata de cerveza en mano y no se deja amedrentar. Está junto a quien sería un hermano casi de su misma edad, a quien la madre también se dirige.

“’me va a dar un infarto si no vienen para acá’ jajaja como toda mamá mexicana”, “porq piensan que yo no tengo tatuajes a mis 35 años porq mi papa también me va a traer con el cinto jajajaja ni mi hno de 45 años trae menos yo”, comentaron unos.

Algunos la defendieron, considerando que “no por ser mayores harán lo que sean mientras vivan bajo el techo de sus padres. Las reglas se siguen respetando”.

Otros criticaron su anticuada postura: “Los hijos tiene derecho a hacer lo quieran con su cuerpo siempre y cuando sean mayores hay q respetar sus decisiones”. El video fue publicado en la cuenta de ALEXADER_MG.

