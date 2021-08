Para los amantes del cine y específicamente del género romántico, se viralizó una divertida adivinanza visual. El reto es hallar los 20 films representados en una imagen que es un collage de arte gráfico digital.

Se trata de escenas emblemáticas que corresponden a los largometrajes más destacados, clásicos e inolvidables de la historia del cine. Algunos muy famosos, otros más bien alternativos, lo cierto es que fueron todos aclamados por la crítica.

Antes de la respuesta, acá van un par de pistas: en la imagen hay dos largometrajes protagonizados por las legendarias actrices Audrey Hepburn e Ingrid Bergman. Además, Ryan Gosling y Kate Winslet aparecen dos veces.

Solución No fue tan complicado, ¿cierto? Del total de producciones cinematográficas, mínimo siete son sumamente obvias. Si no pudiste identificar la veintena de películas románticas, no te preocupes, entra en este enlace y mira la imagen con los títulos de los filmes.

¿Cómo te fue? ¿Pudiste dar con las 20 o al menos 10? Esperamos que sí. En caso de que no haya sido así, no pasa nada, puedes desafiar a tu pareja, familiares o amigos