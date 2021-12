En unas horas comenzará en Plaza de Mayo el acto “Democracia para siempre”, organizado por el Gobierno nacional, en el marco del Día de la Democracia que se celebra cada 10 de diciembre en la Argentina y que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Se espera una convocatoria masiva para escuchar tanto a las bandas musicales como a los oradores. A las 17 será la entrega de los premios Azucena Villaflor y más tarde hablarán el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente de Brasil,Luiz Inácio Lula da Silva. También participará como invitado especial, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica.

Al tratarse de un acto masivo en un contexto incierto de la pandemia, al que se le suma un panorama político con pocos consensos y una crisis económica de fondo, diferentes dirigentes se expresaron públicamente al respecto y se preguntaron si la situación amerita festejos. No obstante, dirigentes oficialistas ponderaron "los 38 años de democracia" y dijeron que hoy es un día "para festejar todos sin banderías políticas".

Click to enlarge A fallback.

Aquí algunas repercusiones sobre la fecha:

MIRÁ TAMBIÉN El mono aullador, un centinela de la salud que está en peligro y fue declarado monumento natural

"La Argentina no tiene nada para festejar", posteó el diputado electo de Juntos, Facundo Manes. En alusión al Día de la Democracia, pidió honrar el legado "convocando al diálogo y trabajando para terminar con lo que nos divide y nos impide concentrarnos en las deudas del presente y en los desafíos del futuro".

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, apuntó contra la falta de convocatoria a los partidos políticos opositores y dijo que es "antidemocrático" que el Gobierno "festeje solo".

El diputado nacional por la UCR, Mario Negri, señaló en declaraciones a los medios que “en democracia los hechos fundacionales deben tener una sola narrativa. No se puede ignorar, no se puede mentir y no pueden apropiarse de algo que debe ser de todos”.

Y en sus redes sociales, afirmó que "la democracia de 1983 no es hija del peronismo".

Por su parte, la senadora electa por Santa Fe, Carolina Losada, afirmó en declaraciones a los medios: “El acto de hoy me parece terrible, viven de fiesta en fiesta mientras la gente tiene otra agenda”.

Por otro lado, integrantes del Gabinete y dirigentes sociales resaltaron la importancia de celebrar la fecha.

"A 38 años de la restauración de la democracia en nuestro país, remarcamos la importancia de ejercerla y cuidarla diariamente entre todas y todos los argentinos", dijo a través de sus redes sociales Julián Domínguez, ministro de Agricultura de la Nación.

Asimismo, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, publicó en sus redes sociales la invitación al acto y dijo que "hoy nos volvemos a encontrar".

"Revaloricemos estos 38 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país", posteó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, bajo el hashtag #DemocraciaParaSiempre.

En tanto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió “brindar por esta democracia que es la más larga de nuestra historia”.

“Esta fecha es una de las conquistas que tenemos y hoy son muchas las razones para estar en plaza de Mayo y celebrar nuestros 38 años democráticos. Con todas las diferencias, la democracia es el mejor sistema para convivir, hoy es para festejar todos sin banderías políticas”, aseguró la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta