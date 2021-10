La astrología también podría catalogarse como la ciencia del autoconocimiento a partir de la posición de los astros en el momento de nuestra venida al mundo.

Es que a través del proceso de aprendizaje sobre los signos del Zodiaco, las personas suelen indagar en las profundidades de su mente, de su conciencia y su personalidad.

Así van descubriendo sus fortalezas y debilidades, sienten la correspondencia con aquello que los define según su signo.

Hay 12 tipos de personalidades en el Zodiaco –compatibles con los 9 del eneagrama– que incluyen todas las áreas de la vida, como la sexualidad y el romance.

En este sentido, el sitio especializado Horóscopo Negro, realizó un listado de las características más cautivadoras y más sensuales de cada uno de los signos, de acuerdo a su forma de expresarse y de ser percibidos por los demás.

Aries

Aries es mucho más que su atractivo físico, es la manera divertida en la que pinta de colores un día gris, esa energía y ese lado insaciable que no se conforma fácilmente.

Es un signo que rompe con lo convencional, que no teme ponerse los pantalones y tomar el mando, nació para ser líder. El aburrimiento no existe en su vocabulario, quiere vibrar, experimentar todas las sensaciones en un sólo día.

Tauro

Sos el misterio hecho persona, de los signos más sexys del zodiaco, pero lo mejor de vos está en tu lealtad. Eres el amigo honesto, el familiar que siempre está, la pareja que derrocha sensualidad.

Te gusta la competencia sana, y dejar huellas. En vos no hay mentira, ser auténtico es parte de tu personalidad y cuando te enfocas en algo no desistís, aunque te caigas cien veces.

Géminis

Lo más sexy está en su sentido del humor y en su ingenio. No necesita ofender a nadie para robarte carcajadas.

Lo mejor de Géminis es que siempre quiere más, no está dispuesto a llevar una vida monótona, es libre, es desobediente, es quien te invita a indagar en lo más profundo de tus sueños.

Cáncer

Tenés el don de entregarte desde el corazón, en vos no hay mentira, pura autenticidad, que se confirma con la fuerza y el coraje que le ponés a todo lo que hacés.

Te destacás por transmitir sensación de hogar, las personas que deciden estar a tu lado encuentran protección, profundidad, valentía para amar aunque el miedo esté presente. Tu generosidad es lo que más atrae, no hay nadie que te supere, tu corazón rompe con todos los límites.

Leo

Es el signo que te atrapa porque segrega poder en cada poro. Es quien tiene la valentía de decir las cosas de frente y si tiene que poner límites, lo hace. Su personalidad es tierna, pero arrebatada.

No le importa ganarse la aprobación de nadie, simplemente se lanza al ruedo cuando lo siente y eso enamora, sin contar su sentido del humor.

Virgo

Su manera tan coherente de andar es misterio que muchos quisieran probar. Es el valiente, goza del control aunque tiene que darle mil vueltas a las cosas para que todo salga a la perfección.

Le da igual la opinión ajena, y ese es uno de sus mejores atractivos, solo le importan sus sueños y eso despierta inspiración. Lo más sexy es su determinación, su carácter se vuelve un imán, una vez que decide algo, no hay grises, se hace o no se hace. Su palabra hechiza, ahí habita toda su magia.

Libra

Te da la sensación de que todo está bien, que tenerte a su lado es importante y cuando te promete lealtad no es juego. Es un signo que te envuelve por la confianza que te da.

Es transparente, habla desde la bondad. Es tu carácter el que decide hacia dónde caminar, el que toma las riendas y se atreve a lanzarse al ruedo. Sin duda, es el torbellino de emociones más bonito que te puede presentar la vida. Su mirada es la que te recorre de pies a cabeza, sin ponerte un sólo dedo encima.

Escorpio

Es su sensualidad, su inteligencia y su sencillez, la que te atrapa. Lo más sexy de Escorpio es su resiliencia, nunca se da por vencido. Goza del triunfo, pero no necesita humillar al otro, al contrario, te toma fuerte de la mano y te invita a descubrir todo el brillo que hay en tu interior.

La cosa es simple contigo, lo que te propones lo cumples, ¿hay algo más atractivo en eso? Atraes a gente valiosa, tu magnetismo hace que se desesperen por estar en tu vida. Lo sabes, no tienes duda de que muchos te desean en silencio.

Sagitario

Se impregna como la humedad, gracias a su personalidad, la que tiene sed de aventura y le da igual andar por la vida sin un sólo filtro. Es sumamente sexy y muchas veces ni siquiera lo nota.

Su lado más atractivo es romper con lo establecido, no de forma rebelde, desde el corazón, hace lo que su alma le pide y eso es magnetismo puro. Sagitario se deja llevar, no se engancha con nada y no deja que la oscuridad tome el mando de su vida.

Capricornio

Es tan determinado, tan selectivo y tan inteligente, que se vuelve el deseo prohibido para muchos. Y es que las personas quedan impactadas con la manera en que pone límites.

Lo más sexy está en la paz que te transmite, te da la confianza de ser tú, sin miedo a ser juzgado y con muchas ganas de ser escuchado. No es moneda de oro para caerle bien a todos, pero el coraje con el que se enfrenta al día a día, es realmente cautivador.

Acuario

Lo tibio de sus besos, el calor en sus abrazos y la ingenuidad de sus caricias, te envuelven. No necesita fingir nada, tiene la naturalidad de cautivarte y mantenerte interesado. Lo que más atrapa es su lado arrebatado, el que no se conforma, el que siempre quiere más.

Para algunos rebelde, para otros la puerta perfecta para descubrir todo eso que han callado por tanto tiempo. Pocas personas enamoran con sólo la palabra y ese es tu caso Acuario. Es tu intelectualidad, tu honestidad y tu parte sensible.

Piscis

Te enamoras de Piscis, porque descubres tu parte dulce, inocente, la que es capaz de dar afecto a montones. Además, su ingenio es increíble, con Piscis no hay falta de temas, lo que falta es tiempo para contarse tanto. Siempre aprendes de él, es muy humilde y le encanta poner la empatía por delante.

Lo más sexy de Piscis, es su lado loco, el que siempre le encuentra algo bueno a las cosas, el que no se rinde fácilmente. Piscis es muy tierno, fuerte, es la pareja que te toma de la mano y promete no soltarte