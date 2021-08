A punto de ser desalojada de un lujoso departamento en Recoleta, Victoria Xipolitakis enfrenta una nueva denuncia judicial por parte de su expareja, que busca declararla insana y quedarse con la tenencia de su hijo.

Los abogados del banquero Javier Naselli alegan que la griega no está capacitada para cuidar a Salvador Uriel, y las pericias psicológicas habrían respaldado esta afirmación.

“Ya se hicieron estudios psiquiátricos, a Vicky no le dieron bien y a él sí. Según las pericias tendría Splitting. Es gente narcisista, obsesivos compulsivos, dominantes. Que le inventan una vida a la víctima, que sería Naselli”, informó Yanina Latorre en el programa LAM de El Trece.

“Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting” aseguró, y describió las características que habrían despertado estas dudas sobre el estado psicológico de la modelo.

“Es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen. Duerme con la luz prendida con el marido, con el hijo”, detalló la panelista.

A ello sumó, que “tiene un montón de cosas que hacen que no sea una persona normal, y que él cree que no está capacitada para cuidar el niño. Él dice que no la deja a ver a salvador. Que miente en todo”.

Lo cierto es que el splitting se caracteriza por ser un mecanismo de defensa que opera de manera inconsciente. Suele formarse durante la niñez, si los padres se mostraban demasiado contradictorios o tenían cambios de humor súbitos e inexplicables para el niño o en este caso, la niña.

En la edad adulta, estas personas no son amigas de las medias tintas. Son extremistas, todo es blanco o negro para ellas y no creer que sea una actitud errada.

Según expertos, esta forma de ver el mundo les trae dificultades y sufrimientos. Generalmente, se lamentan de aquello que perciben como una falta de claridad en las demás personas y situaciones.

Se enojan con frecuencia, se sienten defraudados porque pasan de la idealización a la devaluación con rapidez. Lo que hay detrás de este mecanismo de defensa es un profundo anhelo de certezas y un enorme deseo de contar con bases sólidas para mirar el mundo y posicionarse en él