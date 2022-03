Cuando conocemos a alguien la atracción pasa en primer lugar por la apariencia física, pero a largo plazo la relación está destinada a fallar si la pareja carece de compatibilidad. En esta nota te contamos que es lo buscan realmente los hombres cuando quieren comprometerse en una relación.

Son muchas las características por las cuales un hombre puede enamorarse de vos que no sea de tu apariencia. Un hombre soltero busca sobre todo que seas su apoyo emocional, que compartas sus intereses y gustos o que al menos estés dispuesta a aprender un poco de ellos.

MIRÁ TAMBIÉN Para aprovechar: AFIP subasta vinos que quedaron varados en la Aduana

Te pasamos tips para que sepas cuales son las 10 cosas que los hombres aman de una mujer

Un Sentido de Aventura

A los hombres les gusta que las mujeres vivan la vida al máximo. Cuando decimos esto nos referimos a la voluntad de probar cosas nuevas e incluso tomar riesgos, ya sea el pasear en kayak, hacer excursiones en una montaña o el paracaidismo, una mujer aventurera seguro vence a cualquier tipo de mujer no importa lo atractiva que pudiera ser.

Una Mujer que se Comprometa

No siempre las parejas están de acuerdo en todo y en muchos casos siempre hay una de las partes donde se impone. Es por eso por lo que los hombres aprecian a las mujeres que son capaces de negociar y encontrar una solución que satisfaga a ambos. Esto podría ser cierto para los pasatiempos, pero será especialmente muy útil cuando se trate de asuntos importantes como la crianza juntos de los hijos.

Segura de Sí Misma

Tanto los hombres como a las mujeres se fijan en el aspecto físico, pero está probado que por más que tengan una cara bonita y una figura agradable lo que vale es la seguridad que tienen de una misma. Una mujer que no esta esperando constantemente que la alaguen, sino que ella misma sepa lo que vale.

Un Nivel Completo de Confianza

Cuando se trata de relaciones, ninguno de los dos puede mantener al otro bajo vigilancia las 24 horas del día, ni tampoco deberían hacerlo. El constantemente llamar a un hombre para averiguar dónde está o el decirle qué amigos puede o no puede ver, sólo crearán tensión y fomentarán la desconfianza. En última instancia, el sentirse celosa y paranoica nunca acabará en la felicidad. Es por eso que a los hombres les encanta salir con mujeres que pueden confiar en que les serán fieles.

Sentido del Humor

Una mujer puede ser extremadamente hermosa, pero nunca ganará un lugar en el corazón de un hombre a menos que tenga la habilidad de hacerlo reír. Un gran sentido del humor es la manera perfecta de aliviar el estrés y permite unirse más a la pareja. Una broma ingeniosa o una travesura ocasional, ligera, le conseguirá a una mujer puntos importantes con su hombre.

Voluntad para aceptar los defectos de él

Una de las claves de una relación saludable es el entender que tu pareja no es perfecta. Es por eso por lo que los hombres quieren que las mujeres no sean demasiado críticas y que no busquen cambiarlos. Si una mujer puede amarlo por su feo sentido de la moda o por su personalidad excéntrica, están en camino hacia el éxito de la relación.

Una Personalidad libre de dramas

En la vida no todos los días serán buenos o alegres ya que algunos estarán completamente podridos. Sin embargo, no es necesario que cada pequeño problema explote en un conflicto importante. Es fundamental no ahogarse en un vaso de agua para ganarte el corazón de un hombre.

Dale a conocer tus objetivos y ambiciones

Para ellos no hay nada más importante que una mujer centrada y con un futuro profesional y personal definido. Cuéntale tus sueños y qué estás haciendo por lograrlos. Sé objetiva y déjale claro el porqué de tus aspiraciones y por qué la forma de cumplirlas.

Déjale claro que te gusta pasar tiempo a solas o con tus amigos

Es importante que le dejes en claro lo mucho que te gusta disfrutar de tus espacios, ya sea de quedarte un día en tu cuarto viendo televisión, escuchando música o pasar tiempo con tus amigas. Esta actitud le encantará, porque siempre le resultará interesante escuchar lo mucho que tienes para contarle de estas experiencias vividas sin él.

Cómoda al Tomar Decisiones

Es importante que sepas tomar decisiones cuando se presenta cualquier tipo de situación ya que, incluso como algo tan mínimo como el no ser capaz de decidir a qué restaurante ir. Esto puede conducir a problemas cuando nunca se contenta con las decisiones que su hombre hace. Es por eso por lo que a los hombres les encanta salir con mujeres que dicen exactamente lo que quieren