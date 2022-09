Un antiguo tobogán gigante restaurado duró menos de 4 horas desde su apertura por ocasionar severos golpes y lastimaduras en los participantes que se animaron a probarlo.

El juego pensado tanto para adultos como para niños, era una estructura ondulada y totalmente metálica de 10 metros de altura.

Construido en la década del 60, en el Parque Belle Isle de Detroit, en Estados Unidos, proponía a los jugadores deslizarse enfundados en bolsas de arpillera denominadas “alfombras mágicas”, para evitar las quemaduras propias del roce con la chapa.

Sin embargo, según muestran los videos que se viralizaron en redes sociales, debido a la gran velocidad, algunos las perdían en el trayecto y terminaban con ‘raspaduras’.

En las imágenes se advierten rostros de dolor, sobre todo de adultos mayores que se habían animado a la proeza.

La gran mayoría se golpeaba fuertemente caderas, codos, rodillas y cabezas, al caer en las ondulaciones del tobogán. Los rebotes sobre el acero podían oírse y verse con claridad, así como los gritos de miedo y dolor.

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.

El centro de atracciones había cerrado durante la pandemia por coronavirus, y en el contexto de la reapertura fue reparando sus juegos hasta lograr la reinauguración del Giant Slide a mediados de agosto.

El acontecimiento trascendió a los medios de comunicación donde un padre contó lo que su pequeño le dijo tras el descenso: “Estaba cayendo mucho más rápido de lo que pensaba. La gravedad duele”.

A su vez, reveló que tuvo que vender los tickets que había comprado porque su hijo no quería volver a subirse.

A través de su cuenta oficial de Facebook, desde el Departamento de Recursos Naturales de Michigan tuvieron que brindar explicaciones y hasta mostraron que se habían hecho las modificaciones necesarias.

Para eso, compartieron un video donde un trabajador del lugar probó y detalló la manera correcta de deslizarse por el juego.

De hecho, también se realizaron promociones de entradas con descuento, que valían sólo 1 dólar, para que el público se acercara con confianza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pánico total: Cayó un juego en un parque de diversiones ¡Impactante video!