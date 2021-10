El menú de un restaurante porteño desató la polémica en Twitter cuando los usuarios evidenciaron que se estaba realizando una práctica que consideraron indebida.

La usuaria @fanfarriavital en Twitter subió una foto donde se puede observar que en el local cobran un extra de $250 a quien comparte el plato de comida con otra persona.

Arrobando a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, y a la Defensoría del Pueblo en CABA, la tuitera preguntó: “¿Esto puede ser legal no?”, desatando una catarata de críticas y apoyos al accionar del restorán.

“Todos los platos que se compartan tendrán un recargo de $230”, dice la leyenda de la carta, debajo de la sección de platos especiales.

“Con tu lógica debería ser Citroen C4… si lo manejas solo, precio del vehículo $2.3 millones, si llevás a una persona $2.4 y si llevás a toda la familia $2.7 millones”, respondió un usuario.

Otro pidió que “al que no le guste que no vaya”, pero le retrucaron que si la práctica realmente es ilegal, debería realizarse la denuncia correspondiente y no mirar para otro lado.

Fernanda, por su parte consideró que “si todos hacen lo mismo, ocupan todas las mesas del local y comen la mitad de los que están... es pérdida para el restaurante. Es lógico que si el plato se comparte saquen un crédito extra, por el lugar que están ocupando sin consumir”.

También hubo quienes recordaron que el hecho de compartir plato implica justamente que el mozo lleve uno más, con sus cubiertos correspondientes, servilletas, y que todo eso además debe ser lavado.

Asimismo hubo quienes preguntaron la ubicación de la casa de comidas en cuestión para evitar “comerse el disgusto” ¿Qué opinás?