Un taxista paraguayo denunció a través de su cuenta de TikTok que fue víctima de acoso por parte de tres mujeres en estado de ebriedad a las que estaba llevando de viaje.

“Ya saben, si no te dejás acosar por una mujer sos un amargado”, aseguró Rodrigo Peralta, la joven víctima, en las redes sociales.

El video muestra cómo una mujer en el asiento del copiloto le tocó la cara y lo agredió verbalmente. “No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar”, le advirtió la pasajera. Pero no conforme con eso, fue por más: “Por qué eres así si no te vamos a violar. ¿O no te gustan las mujeres?”.

Peralta, visiblemente incómodo, respondió: “Sí me gustan, pero de cierto tipo”. A lo que la mujer retrucó: “¿Y te gusta alguien de acá?”.

Sobre el final de la secuencia, se puede ver cómo la pasajera vuelve a increparlo: “Es un amargado, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”.

Tras el hecho, el joven escribió: “No sé qué necesidad tenía esta tipa en acosar”. El video ya tiene más de 770 mil reproducciones