Jonah Falcon, el hombre mejor dotado del mundo según el récord que alcanzó en 1999, brindó una entrevista para la televisión de Estados Unidos contando sus más íntimos secretos. Explicó entre otras cosas, los pormenores que le ocasiona su miembro viril, con un tamaño muy por encima del promedio.

En el programa This Morning, el actor de 51 años detalló que el pene le llega a crecer de 24 a 34 centímetros cuando está “en acción”, y afirmó: “Es más grueso que mi muñeca”.

Antes de comenzar la entrevista en canal ITV, Falcon les mostró a los conductores una fotografía suya al desnudo, diciendo: “Esto es solo para ti, así que no tienes que hacer todo eso imaginando”.

Phillip Schofield y Josie Gibson quedaron estupefactos y sólo atinaron a decir: “Hellfire, felicitaciones”.

Entre las penurias que contó Falcon, una de las más insólitas fue cuando en 2012 lo demoraron en un aeropuerto de San Francisco por ser portador de un “paquete sospechoso”.

Anteriormente, había revelado que esta cualidad le permitió acostarse con celebridades de Hollywood y actores porno de ambos sexos.

Cuando salió en la revista Rolling Stone como “el hombre con el pene más grande del mundo” en el 2003, contó que esta condición física causaba mucho prejuicio a su alrededor.

“Por alguna razón, tener más de 13 pulgadas (34 centímetros) significa que soy una mala persona, o soy egoísta, o soy una estrella del porno, o soy tonto, o soy una puta”, reprochó.

Y también admitió: “Estoy harto y cansado de que la gente quiera que lo mida delante de ellos. Lo he hecho 10.000 veces, ¡ya es suficiente!”.

Pero lo más preocupante para Falcon es que ser una persona especial le cerró las puertas de muchos trabajos como actor.

“La gente no me contrata porque buscan en Google 'Jonah Falcon' y luego dicen: 'No podemos usarlo, es conocido por el tamaño de su pene”, reveló.

Y agregó: “Definitivamente ha perjudicado mi carrera, tengo dos amigos directores de casting que me lo han dicho”