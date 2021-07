Paige DeAngelo es una estadounidense de 20 años con una extraña condición médica: tiene dos vaginas. La joven, quien fue diagnosticada recientemente, ha decidido abrir una cuenta en TikTok para revelar cómo es el día a día de una mujer con dos váginas.

La condición, cuyo nombre científico es útero doble o bicorne, es una malformación genética que se desarrolla en el feto y que hace que las que lo sufran tengan un sistema reproductivo doble. Sin embargo, no siempre es fácil de diagnosticar ya que no en todos los casos implica tener dos vaginas pero en el caso de Paige, sí.

Esta estudiante de Filadelfia fue diagnosticada apenas en 2018 a pesar de sufrir durante años de un ciclo menstrual irregular. Desde entonces su vida ha dado un vuelco.

El médico no me lo dijo de inmediato, pero cuando vi la expresión de su rostro supe que algo no estaba bien. No teníamos idea de la gravedad de la situación", contó Paige sobre su diagnóstico.

Sus períodos son mucho más frecuentes, hasta una vez cada dos semanas, y mucho más largos que los del resto de las mujeres. Incluso, podría estar embarazada en uno de sus úteros sin darse cuenta y todavía seguir menstruando por el otro.

"Pensé que era un poco divertido al principio. Nunca había oído hablar de eso, pero luego, cuando volví al ginecólogo y hablamos sobre lo que implicaba, fue entonces cuando me di cuenta", señaló la joven.

En medio del caos que generó la noticia en su vida, Paige tomó la decisión de abrir una cuenta en TikTok para aclarar mitos y hablar abiertamente sobre su vida.

La joven, quien cuenta con 300.000 seguidores en esta red social, confiesa que la anatomía de sus dos vaginas es lo que más confunde a la gente y sobre lo que hay más ideas erradas.

"La gente piensa que son dos vaginas separadas por fuera, pero ese no es el caso, por eso estuve 18 años sin saberlo. Cada 'lado' tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota".

Paige DeAngelo

Otro de los puntos donde las personas tienen suposiciones incorrectas es sobre la vida sexual. Paige, quien tiene pareja, quiso aclarar que esta condición no afecta en el dormitorio.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Además de tener un ciclo menstrual irregular y en algunos casos muy doloroso, esta condición viene acompañada de problemas reproductivos.

Los dos úteros tienen un tamaño inferior a los del resto de las mujeres, por lo que son más propensas a los abortos espontáneos, a partos prematuros o en algunos casos a problemas de infertilidad.

A Paige, quien actualmente estudia en la Universidad Drexel, su médico le advirtió que probablemente necesitará de una madre sustituta cuando decida tener un bebé.

"Fue muy desgarrador escuchar eso. Quería tener un futuro en el que creciera y tuviera una gran familia", señaló la joven.

No obstante, ha encontrado consuelo en un grupo de apoyo de Facebook en donde se encuentran mujeres en la misma situación que han logrado tener hijos de manera natural. Además, su comunidad en TikTok también le ha servido de apoyo

"Definitivamente he llegado a mucha gente a través de mis TikToks, lo cual ha sido bastante asombroso", confesó Paige a Daily Star