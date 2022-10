En los últimos días, el video de una chica pidiendo entre lágrimas que alguien la mantenga porque no quiere trabajar, alcanzó las 7 millones de reproducciones.

En sus redes sociales, Nahir Lorenzetti de 33 años, suele compartir clips de alto alcance con una temática rebelde en la que se queja con frecuencia de sus problemas económicos.

En uno se la escucha recitar la letra del tema “Los caminos de la vida” del conjunto colombiano Los Diablitos, popularizada por Vicentico.

En enero, aunque ya era influencer, “Nani” ganó mayor popularidad cuando los medios de comunicación viralizaron una de sus hazañas: tras pedir a sus seguidores que la ayudaran a pagar el alquiler, había logrado juntar los $25.000 que valía, en un solo día.

MIRÁ TAMBIÉN Desgarrador: Perrita se abalanza desconsolada sobre el ataúd de su amo

En su cuenta Asadodefasouwu, comparte momentos de su vida “de pobre” con un lavarropas roto, “sin pileta” para refrescarse en verano, y hasta enumerando junto a sus amigas “5 motivos para no ponerse a trabajar”.

En esa época también fue mamá y hasta la fecha, al tener “la obligación legal” de ver a sus hijas tres veces por semana, asegura no conseguir un trabajo estable que le permita ese tiempo libre.

En tal contexto, publicó recientemente un video donde se la ve llorando y diciendo: “Por favor esto es un llamado a la solidaridad, yo no haría esto si no fuera realmente urgente”.

“Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, cerró.

La catarata de comentarios no tardó en llegar y superó los 17.000. Muchos jóvenes admitieron sentirse identificados, otros usuarios la defenestraron.

En un siguiente video, publicado a la madrugada del miércoles, tuvo que salir a pedir a la gente que dejara de difundir el anterior clip viral: “Aparecí en todos los noticieros, me están pidiendo entrevistas”.

“Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir, no hay ninguno”, siguió diciendo.

Y concluyó: “Mi mamá me está mandando mensajes de que me van a sacar la tenencia de mis hijas, no es un chiste. Basta”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Llevó a su novia a un “telo” y acabó haciendo algo inesperado ¡Decepcionante video!