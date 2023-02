Uno de los videos virales más divertidos de la semana, tuvo como protagonista a un nene de corta edad, en pleno berrinche.

El pequeño de unos 5 años, se encontraba parado "en penitencia" contra la pared de un comercio, mientras su mamá atendía a los clientes.

Una vecina del barrio, que llegó a comprarse unos snacks, fue testigo de la escena y decidió intervenir.

Con la cámara del celular escondida entre la ropa, fingió que además de su pedido, se llevaría al niño del almacén a cambio de una suma de dinero.

"¿Señora me puede dar unos Cheetos? ¿O me vende ese niño chillón?" le pregunta a la mamá en complicidad, mientras lo llama: "¡Vente niño!".

Metida en el personaje, la joven continúa explicando en voz alta: "Es para que mis amigas que tienen hijos no me corran y me inviten a las fiestas con bendiciones. Voy a adquirir uno ¡Los Cheetos y el niño por favor!".

La cara de susto del nene al escuchar lo que estaba pasando, tentó de la risa a cientos de miles de usuarios.

Su mamá lo tomo del brazo y salió hasta la vereda a encontrarse con la supuesta compradora, quien cierra diciendo: "¡Gracias, buenas compras!".

El video titulado "Para que ya no me saquen de los grupos porque no tengo bendis", superó los 8 millones de visualizaciones en la red social de contenido audiovisual más popular de los últimos tiempos.

Su creadora, Alvin Yakitory aclaró al pie de la publicación que "ningún niño fue lastimado o vendido, es un excelente actor y lloro por qué se lo pedimos".

"Me encanta el 'buenas compras' y el niño con un trauma de los buenos jajaja", "un clásico de la cultura mexicana", comentaron algunos.

"En la compra de los Cheetos se lleva su niño chillón", "Ojalá las risas fueran eternas como el psicólogo del niño" bromearon otras dos usuarias.

