Un extraño episodio que se desarrolló a plena luz del día en la vía pública, trascendió a las redes sociales y se hizo viral en cuestión de días.

La manera en que una pareja abordó una incómoda situación, generó gran impacto entre los usuarios y la filmación superó las 17 millones de visualizaciones.

MIRÁ TAMBIÉN Francisco lamentó la muerte de Benedicto XVI y lo definió como un hombre noble y bondadoso que fue un regalo para el mundo

Ruptura de pareja y dinero

Todo comenzó como un reto del influencer Hotspanish quien suele pasear en camioneta por las calles de México, haciendo diferentes propuestas a los transeúntes.

A algunos les ofrece dinero a cambio de que se dejen cortar el pelo o de que le permitan destruir con un martillo su celular.

MIRÁ TAMBIÉN Encontraron muerta a la diseñadora Olga Naum en un hotel de Recoleta

Organizó ruletas de retos en la calle para quienes se animen a jugar, divertidos juegos para emborrachar a sus amigos y desopilantes competencias entre albañiles de una obra en construcción.

Pero uno de los videos más recientes fue el que despertó mayor polémica y preocupación entre los usuarios.

“¿Por mil pesos dejarías a tu novio?”; comenzó a preguntar a las chicas que caminaban de la mano con sus parejas.

Tanto la propuesta como la cifra, equivalente a unos $9000 ARS, generaba rechazo tanto de ellas como de sus acompañantes.

Luego de intentar varias veces y subir la cifra, Hotspanish se encontró con dos que parecían muy enamorados.

Al principio, la mujer rechazó la oferta, pero a medida que el youtuber aumentaba la recompensa, ella se iba mostrando cada vez más interesada.

Primero le pidió que le explicara con detalle las reglas del juego, hasta comprender que se trataba ni más ni menos, que de tomar la difícil decisión delante de cámara.

Solo unos segundos de duda bastaron para que el hombre, se molestara primero con el youtuber y su colega, pero también con su propia esposa.

Lo que ocurrió a continuación fue una escena digna de telenovela, que reveló problemas de infidelidad y vestigios de violencia.

“No les hagas caso, ya vámonos”; le dijo tomándola fuerte del brazo. Ella se soltó con dificultad y le respondió: “No me empieces a agarrar, no me gusta que me traten así".

Seguidamente, ella redobló la apuesta y le pidió al hombre revisar su celular a cambio de no abandonarlo por dinero.

En ese momento la oferta había subido a $50.000 mexicanos, equivalentes a medio millón de pesos argentinos.

Ante la negativa del esposo a entregar su celular, dejando entrever que escondía algo, ella decidió subirse a la camioneta del influencer, tomar el dinero y largarse de ahí.

Antes, explicó delante de cámara que venía sospechando de su amado, y que además, este le había negado dinero para ir a visitar a su familia.

El hombre, que lo logró pasar la prueba de fidelidad, siguió caminando solo en la vereda, desde donde emitió una amenaza. “Te vas a arrepentir Sofía”, le gritó.

El episodio cosechó más de 15 mil comentarios. “La señora ya tenía ganas de dejarlo, solo vio la oportunidad”, “yo no dejaría a mi esposo por dinero. Pero solo sabe la señora el infierno que vive con él”, sostuvieron unos.

Otro opinó que “algo sí ocultaba el esposo en su celular”. Y también hubo quienes revelaron lo que hubiesen hecho en caso de recibir la propuesta indecente: “Yo fingiría terminar y volver con él en cuanto se vaya”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Insólito! Descubre al novio infiel gracias al zoom de su celular: Mirá el video