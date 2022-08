Una mujer de 44 años se encuentra en la búsqueda activa de tres mujeres que cumplan el rol de amantes para su marido porque siente que no puede “cuidar bien de él”.

Entendiéndose incapaz de satisfacerlo sexualmente a raíz de una depresión crónica con la que viene “luchando” hace tiempo, tomó la decisión de buscar reemplazantes.

Así, Pattheema Chamnan publicó un aviso en internet, para dar con las personas correctas.

“No he estado durmiendo con mi esposo y me hace sentir que no soy una buena esposa”, explicó mediante un video publicitario donde también aclaró los requisitos y los beneficios laborales.

“La candidata no debe tener un hijo, ya que se convertirá en una carga. Debe verse presentable y comunicarse bien”, comenzó diciendo.

Y detalló: “Es importante que puedan complacer a mi esposo físicamente. Él es un hombre y necesita eso, todavía tiene un gran impulso y mucha energía”.

La esposa también comentó que “sus amantes también deben poder hacerle compañía y entretenerlo, por lo que deben tener una buena personalidad y ser divertidas”.

Ambos tienen un negocio familiar en la provincia costera de Samut Prakan, Tailandia. “Mi esposo ha estado trabajando duro solo y solo quiero que sea feliz. También tendré amigos con quienes estar en casa”, justificó.

Cuando el señor Pattagorn descubrió el video que circulaba en internet desde principios de julio, se mostró sorprendido, aunque admitió no estar en contra de la idea.

“Mi esposa me dijo que quería encontrar a alguien que me cuidara”, manifestó en diálogo con la prensa y redobló la apuesta: “Las mujeres también serán tratadas como familia y trabajarán en nuestra empresa como familia”.

Por otra parte, aconsejó: “Otros hombres que deseen ser como yo deben comunicarse con sus esposas al respecto. Deben pedirles permiso a sus esposas para que no haya problemas en el futuro”.

Y dado que está enamorado de su bella mujer, aclaró: “Nunca quise tener una amante, pero como mi esposa se ofrece, no la rechazaré”.

Hasta el momento ya encontraron a la primera ocupante del cargo, una mujer de 33 años amiga de Pattheema. Aunque no era exactamente “lo que él esperaba", él accedió a darle una oportunidad a la relación.

