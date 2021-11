Circula en Twitter un video que resulta desesperante, sobre todo para aquellos que son padres y madres. Allí se pude ver a dos niños saltando desde lo alto de un edificio a otro, en una práctica que se conoce como parkour.

Este deporte que consiste en pasearse por la ciudad saltando, corriendo y realizando todo tipo de acrobacias y piruetas, puede resultar peligroso para inexpertos y sobre todo niños a decenas de metros del nivel del suelo.

El usuario @FueledByChangua, autodenominado en la red social como Chef Bezos, compartió esta grabación de una imagen tan inexplicable como estresante, que se viralizó en sólo tres días, superó las 2 millones de reproducciones.

“Mírenlos, sin celulares ni tablets, jugando sanamente al aire libre, disfrutando la vida real...” bromeó el tuitero junto a la espeluznante filmación. No se sabe a cuántos pisos de altura estaban los chicos, y en qué ciudad del mundo.

Lo impactante es que estaban solos, uno de ellos no supera los 10 años de edad y el otro, un poco más grande tiene como máximo 15. En un día gris, se los ve jugando en el borde de las terrazas.

Sólo el más grande de los nenes salta de una a otra repetidas veces, mientras el más chico se pasea muy campante en la cornisa de una, sin ningún tipo de seguridad, arnés o baranda que lo contenga.

“No me considero sensible, Pero tengo un hijo de 3 años y vivo en un piso 9. El video me generó mucha angustia, gracias por colocarlo siento que es un gran llamado de atención a nosotros los padres. Sabes cómo concluyó esta situación solo por paz mental?”, tuiteó Norberto Apolinar.

Mientras que la usuaria Noelia Pérez increpó: “Y el que grabó no llamó a la policía, bomberos? Que estaba esperando? Que las criaturas se cayeran para hacer el video más impactante, donde están los padres?”.

Nereyda Casco compartió la noticia de un nene que había muerto al caer de un edificio similar, preguntando si se trataba del mismo caso.

Otro le respondió que “el edificio del video tiene más de 15 pisos. Además esos complejos de edificios residenciales son típicos de China”, mientras que su noticia hablaba de una estructura de 7 pisos en Chile