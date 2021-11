El ingenio de los internautas no tiene límites, además de encontrarlo en publicaciones y comentarios de las redes sociales también deleitan a los usuarios de plataformas de comercio electrónico y se terminan viralizando en toda la web.

En Mercado Libre se venden artículos de toda índole y en la sección de preguntas la gente saca a relucir su imaginación para hacer reír a los demás. Este fue el caso de un mate personalizado impreso en 3D.

Tiene la particularidad de sus variados modelos con la cara de personajes famosos, que van desde los clásicos para niños, hasta artistas y políticos de la talla del ex presidente Mauricio Macri.

En el marco de la causa en la que está implicado por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de los tripulantes del Ara San Juan, los clientes de la plataforma de consumo online, no dejaron pasar la oportunidad de divertirse un rato.

“El problema es llenar ese mate”, “Lamento decirte que en ese mate se 'lava' muy rápido la yerba”, “Hola, perdoná, te lo puedo pagar a 100 años?”, “No se fuga la yerba?”, “Hola. ¿Viene con reposera o con hamaca?”, “Hola, no me deja pagar en dólares, como hago?”, fueron algunas de las disparatadas preguntas.

“Hola, lo agregue al carrito pero ahora me dice "teléfono intervenido"... Que podrá ser?”, “Vienen con micrófonos escondidos?”, “No hay riesgo de que salga muy 'lavado'?”, “Yo laburo en un juzgado, lo puedo llevar a tribunales o no?”, “Hola. ¿Tenés un mate con la cara de la mamá? Cada vez que lo veo me acuerdo de ella y quería tener el juego completo”, picantearon otros.

“Hola, quería consultar si hacen envíos a Panamá y a Suiza”, “No hacés una promo con el libro así sirve al menos como combo anti estreñimiento?”, “No tenés de Bullrich para tomar vino?”, “La yerba dura bastante o se "lava" rápido ? Si te compro uno me aseguras una lluvia de dólares? Gracias”, dijeron otros.

También hubo quienes preguntaron “Viene en formato inodoro?” y “Buenas noches me interesa pero me dijeron que después de las 19hs se tapa la bombilla hasta las 10 a.m. del otro día. Es así? Gracias”