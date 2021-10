Dicen que la Luna llena de octubre se viene “explosiva y llena de fuego”. Esta noche, con la temporada de Libra a punto de terminar, las relaciones son el centro de atención.

Según indicó el sitio especializado Horóscopo Negro, traerá crisis, disputas y quizás falta de tacto. Pero también mucha fuerza para ponernos en marcha y conseguir lo que necesitamos.

Será momento de enfocarse y cumplir con nuestras metas. Llegan resultados finales que nos mostrarán si hemos ido por el camino que queríamos ir en los últimos meses.

Es clave guardar la calma, y saber dirigir muy bien esa energía guerrera que nos caracteriza. Marte, el regente de Aries, sabe que si lucha en la dirección correcta no hay nada que le pare.

La presencia de Plutón cuadrándole nos pondrá en situaciones complicadas y dolorosas que tenemos que afrontar, y quizás sintamos que algo se va para siempre, justo alrededor del día de Luna Llena, pero Aries nos dará fuerzas.

Aries

Te hará falta una gran dosis de escuchar, de ver y de sentir. Respirar para no arrasar con todo. Puedes caer en la tentación de hablar demasiado agresivo, no tener tacto ni paciencia y esto puede arruinar todos tus planes.

Los demás tampoco estarán tranquilos, así que contigo pueden saltar chispas, acabar entrando en guerras innecesarias en vez de centrarte en ti mismo. Esta Luna Llena es para que te empoderes en quién eres, verte al fin como realmente quieres ser.

Tauro

Esta Luna Llena te conecta con tu “Yo” más escondido, con tu inconsciente. Tus sueños serán potentes, vívidos y puedes aprender mucho de ellos. Así que no dudes en escribirlos para leerlos con calma dentro de unos días.

Soledad, rabia y sensación de que pierdes el control son algunos de los síntomas de estos días. Permítete llorar lo que necesites, deja ir las cosas que ya no están para ti, aferrarte solo te hará más daño.

Géminis

Este el último empujón para encontrar un nuevo espacio, nuevas personas. Te verás en un entorno nuevo y comprenderás que las personas que antes seguías de lejos ya no te interesan tanto. Ahora es el momento de soltarlos, y permitirte dejar espacio para que en un futuro lleguen nuevas personas.

Cáncer

Antes de perder la paciencia respira, y suelta. En relación con tu vida profesional puedes esperar un resultado, el final de un trabajo o un cambio importante, algo que venías necesitando y que te ayudará a crecer.

El magnetismo de esta Luna, unido a la presencia de Marte y Plutón, te provocará emociones relacionadas con la rabia, la impaciencia y te pondrá en contacto con tu “Yo” más celoso, no pierdas de vista quién eres, regálate momentos de meditación y cuídate mucho, Cáncer.

Leo

Concluye una etapa, ya no puedes seguir pensando como antes. Es el momento de hacer un pequeño viaje, aunque sea desde la imaginación, leyendo un libro o viendo una película.

Suelta si sientes que algo no fluye, que te provoca un conflicto insostenible. Tienes que permitirte cuestionarte a ti mismo, buscar respuestas más cercanas a lo que vibras. Descubres que algo en lo que creías ya no tiene valor, y es una nueva aventura de búsqueda para tu crecimiento personal.

Virgo

Ha llegado la hora de mirar asuntos dolorosos a la cara, plantar cara a años de sentimientos escondidos. Así que aprovecha esa energía y llora, deja que fluya la energía y te sane.

Suelta todo lo que llevas a la espalda y que no te está dejando avanzar en tu vida, Virgo. Es el momento de amarse y darse una oportunidad. Marte te dará la fuerza necesaria para superar esto.

Libra

La Luna acelera procesos, lo que tiene que pasar, explotará ese día. Hay relaciones a las que te estás apegando todavía, que deben marcharse de una vez por todas.

Agárrate a la esperanza de que algo nuevo y mejor está por llegar, que tú has cambiado. Puede que la relación no desaparezca, sino pidas respeto mutuo. Es tiempo de soltar el control. Te mereces lo mejor, permítete ir por eso.

Escorpio

Ya es hora de que se terminen todos esos hábitos que no te hacen nada bien. Algunos tienen que ver con tu círculo más íntimo de relaciones, esas personas que te influyen a que no vayas por el camino más saludable. Deja ir, no entres en un bucle de control y posesividad, esto solo hará que el proceso sea más doloroso.

Sagitario

Ten cuidado con tus palabras, con soltarlas sin pensar en la persona que tienes en frente, basta con que pienses que no todo gira a tu alrededor. La Luna te trae resultados en el área relacionada con el juego, la creatividad, lo artístico, y también en la conquista amorosa.

Tienes a Venus, el planeta del amor, en tu signo, un punto extra para gustar. Es una Luna Llena importante, sobre todo si eres artista, porque sabrás cómo ha calado tu obra.

Capricornio

La luna te trae el fuego que necesitas para salir de tu zona de confort. Sentir al planeta Marte es como si se despertarse un guerrero en tu interior, pero ante las pruebas cuida que tu “Yo” controlador no arruine tu intento de superación.

La Luna te trae resultados en tu área familiar, lo que se haya estado gestando, ya sea positivo o negativo, se muestra por fin. Es un cambio en tu hogar, en tu familia y tendrás que cuidar la manera en la que te comunicas con ellos estos días, para que todo fluya lo mejor posible.

Acuario

Tu forma de comunicarte ha cambiado en las últimas semanas, vienen cambios en tu círculo de amigos más cercano. Puede que lleves tiempo sintiendo que ya nada es como antes, a veces hay que dejar marchar a esas personas con las que ya no te entiendes, o al menos buscar un cambio significativo, una relación diferente.

Busca una actividad que te haga quemar adrenalina, que puedas dejar de pensar durante un rato, para poder redirigir toda la energía que te volverá loco si te la guardas.

Piscis

La luna te sacará tu lado guerrero y vas a encontrar el fuego que necesitabas para tomar las últimas decisiones que cambiarán tu día a día. Llegan resultados, no solo económicos, sino en la visión que tienes de ti mismo.

Puede que tengas unos días más sensibles de lo normal, con las emociones a flor de piel, recordando momentos en los que te hicieron mucho daño en el pasado. Respira antes de estallar, defiéndete con cabeza si no quieres quedar como el malo de la película