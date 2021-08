El médico y asesor sanitario del Gobierno Luis Cámara advirtió hoy que para controlar la llegada de la cepa Delta del coronavirus hay que vacunar entre el 80 y el 85 por ciento de la población con al menos una dosis

Además, advirtió la posibilidad de que la cepa originada en la India, tenga "circulación comunitaria" en Córdoba. "Ya debe tener circulación comunitaria en Córdoba, de no ser así lo será entre hoy y la semana que viene como está previsto ingrese "a más de 130 países", sostuvo el experto. El especialista indicó que se trata de una cepa que tiene un alto nivel de contagiosidad y requiere que entre el "80 y 85 por ciento" de la población tenga "al menos" una dosis aplicada. Así lo expresó Cámara durante el dialogo que mantuvo en el programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por la radio Rock and Pop. Allí explicó que la variante Delta del Covid 19 "no tiene el mismo nivel de letalidad" que la cepa Manaos o británica. "Que se vacune todo el mundo", indicó Cámara tras asegurar que según su criterio "vacunaría hasta los chicos de 10 años, para que no circule el virus"

Asimismo, expresó que es positivo que haya comenzado la vacunación a los chicos entre 12 y 17 años con la vacuna de Moderna

En ese sentido, expresó que la presencia de la variante Delta "subió el nivel de gente que tiene que estar vacunada", tras explicar que algunos países del Hemisferio Norte "con el 60 por ciento de la población vacunada superó la pandemia con la variante anterior" pero aseguró que "para controlar la cepa Delta se necesita que entre el 80 y 85 por ciento estén vacunados". "En Córdoba presumo que ya debe estar la circulación comunitaria, pero si no es hoy, será la semana que viene. La Delta entrará a más de 130 países", afirmó el medico que integra el equipo asesor del gobierno en materia sanitaria desde el inicio de la pandemia. Además, explicó que "el virus de la cepa Delta es muy contagioso, se replica en la nariz, ante cualquier estornudo, tos y el hecho de hablar larga una cantidad de virus, y eso lo que lo hace más contagioso". LC/AMR NA