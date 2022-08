Una joven influencer de Tiktok reveló a través de un clip, el polémico método que eligió para que su novio se comprometiera a serle fiel por el resto de sus vidas.

“Mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante un notario que, si me engaña, tiene que pagar todas mis cuentas”, comenzó explicando Chaylene Martinez.

Dentro de un auto en la que viaja como acompañante y con un bebé en el asiento de atrás, la joven oriunda de Boise, en Idaho, Estados Unidos, ondeó orgullosa la hoja recién firmada por su pareja.

“Si me engaña, está jodido. Soy muy inteligente o loca, no sé”, reflexionó en el video que se hizo rápidamente viral, superando las 8 millones de visualizaciones.

La publicación en el canal @SalamiiQueen, atrajo un aluvión de seguidores y de más de 14 mil opiniones divididas entre los usuarios.

Unas 1,9 millones de personas aplaudieron su accionar, considerando que “tocarle el bolsillo a los curiosos” es la única manera de que se mantengan íntegros, y que sólo se trata de una “mujer precavida”.

“REINAAA”, Esta es, con mucho, la cosa más inteligente que he escuchado”, “Ojalá casarme ya viniera con este acuerdo”, “Si no están dispuestos a hacer esto, no los quiero”, fueron los comentarios más aplaudidos.

“Mi tipo de acuerdo prenupcial, gracias por sentarme este precedente”, “Honestamente tan inteligente”, “Has desbloqueado una parte del cerebro a la que no mucha gente tiene acceso”, afirmaron algunas.

“¿Puede enviarnos un enlace a este documento pdf?”, le pidió una usuaria que obtuvo casi 49 mil adhesiones.

Hubo quienes la criticaron duramente y la tildaron de “tóxica”, alegando que la fidelidad debe ser genuina o “nacer del corazón” y que no es ético penalizar a alguien por violar un compromiso sentimental.

Otros, también opinaron que la cláusula solo serviría para que el novio se pusiera más “creativo” a la hora de esconder una traición, y que no era justo que tuviera que pagarle una manutención vitalicia por un desliz.

