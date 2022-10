Esta semana, uno de los videos que más se viralizó en redes sociales tuvo como protagonista a un padre desconcertado ante la picardía de sus dos pequeños hijos.

El hombre había tomado unas copas de más la noche antes del hecho, y al despertar, sufrió las peores consecuencias.

No sólo amaneció con una fuerte resaca sino que además, descubrió que su preciada melena había casi desaparecido... ¡en manos de sus propios hijos!

El hecho fue registrado por la psicoterapeuta Sus Gutiérrez en su cuenta personal, donde revela que es “mamá de una adolescente y dos pequeños”.

Estos últimos fueron los responsables de que su marido, amaneciera pelado. Cuando el hombre abrió los ojos comenzó a ver pelo a su alrededor.

En poco tiempo entendió que era suyo, y al mirar la máquina de rapar al lado de la cama y sus dos niños divirtiendo, comprobó quiénes eran los responsables.

“Dios!! Lo que hace el alcohol” tituló la mujer sobre el clip que ya fue visto por más de 3.5 millones de personas.

Es que su esposo había caído en un sueño tan profundo debido a la borrachera que nunca se percató de lo que estaba pasando en su cabeza.

Los chicos habían jugado a la peluquería con él, y le habían cortado al ras, aunque desprolijamente su larga y apreciada cabellera.

“¿Qué te pasó?” le preguntó ella con tonada mexicana mientras filmaba con el celular, a lo que el nene le responde que su papá “se cayó y se mató” haciendo alusión a que debió haber caído de la cama al descubrir la travesura.

“¡Quién te hizo esto?” le consulta de nuevo al hombre, a lo que la nena le contestó señalando a su hermano. “¿No sentiste nada?” inquirió la mujer sorprendida, porque todo había pasado en cuestión de minutos.

“Solo me metí a bañar, por dios, solo me metí a bañar” se la escucha decir entre risas mientras el marido no sabe si reírse, llorar o retar a los chicos.

En un video posterior, la segunda parte del relato, se ve a una señora, probablemente la abuela de los chicos, terminando de rapar al hombre para emprolijarle el corte.

“Lo que hace el alcohol??? pues ya no le dé de tomar a esos niños”, “Señora por favor rente esos niños son mejor que ir a AA”, “No los rentas? Me interesa”, “lo desplumaron”, fueron algunos de los más de 31.000 comentarios.

“Tienes que cuidarlo más no lo dejes bajo la supervisión de los niños”, “que linda esa mujer como rescata a las personas de la calle felicidades”, “dile a tu papá que te cae mal sin decirle que te cae mal”, bromearon otros.

