El médico especialista en medicina preventiva y profesor de la Universidad de Yale, James Hamblin, lleva seis años sin bañarse. En el 2015, tomó la drástica decisión con el consentimiento de su esposa.

Dado que nuestra piel tiene bacterias que se alimentan de las secreciones, como el sudor y la grasitud, el hombre de 37 años de edad, sostiene que los jabones alteran el equilibrio normal entre los aceites de la piel y las bacterias, y favorecen el crecimiento de los microbios que dan mal olor.

MIRÁ TAMBIÉN ¡Escándalo! Diputada y líder religiosa fue acusada de matar a su marido con 7 de sus 55 hijos

“Quería intentarlo por mí mismo para ver cuál sería el efecto. Con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón. Y tu piel no se vuelve tan grasienta cuando dejas de usar jabones fuertes”, explicó en una reciente nota con la BBC.

Basado en sus conocimientos, el profesor asegura que muchas personas usan shampú para eliminar los aceites del pelo, pero luego necesitan usar acondicionador.

“Hubo momentos en los que me quería duchar porque lo extrañaba, olía mal y sentía que tenía grasa. Pero eso empezó a pasarme cada vez menos. A medida que usaba menos y menos, empecé a necesitar menos y menos”, comentó.

“Cuando dejas de ducharte hay un momento en el que tu ecosistema llega a un estado estable y dejas de oler mal. No hueles como agua de rosas. Simplemente hueles como una persona”.

Si bien Hamblin no se ducha, contó que se enjuaga cuando lo necesita o lo desea con agua, especialmente cuando tiene el pelo como si se hubiese acabado de despertar o si está visiblemente sucio.

“Puedes exfoliar o eliminar los aceites simplemente frotando con las manos y peinando el pelo ocasionalmente. Eso es todo”.

El profesor que lleva seis años sin bañarse dijo que la ducha diaria es un concepto muy moderno porque antes no solíamos tener agua corriente ya que la mayoría de la gente no tuvo acceso hasta los últimos cien años.

Recientemente lanzó el libro Limpio: la nueva ciencia de la piel, donde explica que ser “limpio” es muy diferente de ser “higiénico”. Este último término se refiere más bien a prácticas que nos mantienen físicamente sanos: lavarnos las manos correctamente después de ir al baño, limpiar los fluidos corporales.

“Es un poco gráfico, pero eso es lo que propaga las enfermedades”, dice Hamblin. “Mientras hagas eso, (todo lo demás) es una acción voluntaria”.

Ahora, dice que tiene un olor “propio”: su esposa se acostumbró y hasta le gusta, mientras que el resto de conocidos se conforman con decir que “no está mal”.

El doctor reconoce que preguntó a “colegas, amigos y personas que sabía que serían honestas” para asegurarse de que no desprendía un mal olor