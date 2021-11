En una entrevista que concedió al programa Ventaneando de la TV Azteca, habló la tía abuela materna de Luis Miguel, tras las repercusiones que tuvo la tercera y última temporada de la serie biográfica en Netflix.

Desde Massa en Italia, su lugar de residencia, el jueves pasado Adua Basteri respondió a preguntas de índole personal y familiar del Sol de México.

Cuando le consultaron si esperaba que un artista tan reservado con su vida privada permitiera este tipo de producción audiovisual masiva y reveladora, su respuesta fue contundente.

“Nunca me lo hubiera esperado, nunca jamás en mi vida”, sostuvo. Aunque admitió no saber si el cantante tiene problemas financieros como en 2017, cuando tuvo que ser rescatado por un grupo de empresarios, sí revelo problemas similares que tuvo en el pasado.

“Hubo un año que vino aquí, ni siquiera tenía ojos para llorar. Le pregunté: '¿Qué fue lo que pasó?’ Y era porque no pagaba impuestos, no pagaba derechos, en fin, algo así... mi sobrino se había quebrado y lo estaban buscando para meterlo en la cárcel”, reveló.

Y siguió relatando: “Entonces le dije: ‘Dime, ¿cuánto necesitas? Pido un préstamo al banco y te doy el dinero para saldar tus deudas’. Me dijo: '¡No tía! ¡quédate tranquila, quédate tranquila!’”.

Luego, sobre la incógnita sobre la madre del cantante Marcela Basteri no pudo arrojar luz, y sus palabras solo le dieron fuerza al mito de la desaparición: “En el 92 fui a Argentina, ahí fuimos al salón de Micky y le dije: ‘Micky, me gustaría saber de tu madre’ y me dijo: ‘no lo sé'”