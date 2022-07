Kitty es una gata persa con suerte: sobrevivió 46 minutos dentro de un lavarropas funcionando. El hecho ocurrió en Córdoba, España, y dejó al descubierto, una vez más, que los felinos tienen siete vidas.

La gata se metió en el artefacto mientras su dueña preparaba el lavado. "Yo no sé de qué manera pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido", contó Estrella.

En base a su relato, cerró la puerta del electrodoméstico y configuró el lavado, sin darse cuenta en ningún momento de lo que estaba sucediendo.

Luego de una hora, cuando el lavarropas se detuvo y su hija fue a retirar las prendas para colgarlas, descubrieron la presencia de la gata, quien salió corriendo del susto.

Los gatos suelen esconderse en los lugares más extraños.

La familia la llevó inmediatamente al veterinario. El profesional determinó que se encontraba en buen estado, con signos vitales correctos y solo algunos problemas de respiración. Le administró un antibiótico y la mandó a su casa con las instrucciones de que la tuvieran bajo observación.

Para el especialista se trató de un verdadero milagro porque “otro gato no hubiera corrido la misma suerte”. Aparentemente, el artefacto no funcionó correctamente siendo esta la causa de la supervivencia de Kitty