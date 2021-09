El cantante Ricardo Iorio finalmente no será el encargado de entonar el Himno Nacional en la previa del partido en el cual la Selección argentina recibirá a su par de Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, lo que provocó una denuncia por "censura" a través de sus redes sociales de uno de los íconos del heavy metal nacional. Según se supo a primera hora del jueves, Iorio no será de la partida debido a que la organización decidió que no cante la canción patria a raíz de las fuertes críticas recibidas por parte de un sector de la opinión pública

En tanto, otra de las versiones que trascendió acerca de la participación del músico es que se decidió bajarlo del show tras charlas entre el Gobierno y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Si bien se aguarda que en las próximas horas se consiga a un reemplazante, en caso de no encontrar a otro cantante sonará la tradicional versión grabada del himno, y otros artistas formarán parte de un show especial. Esta situación provocó una fuerte reacción de Iorio, que a través de su cuenta personal compartió una imagen de su rostro con la frase: "Me censuraron porque me identifico con el escudo, la escarapela, las Malvinas y la bandera. R. Iorio". El ícono del heavy metal argentino, en tanto, también compartió una historia de Instagram en la que lanzó otra reflexión sobre el caso: "Existe la policía del pensamiento y todo aquello que genere conciencia, será prohibido". En cuanto al espectáculo, los que sí estarán serán Jimena Barón y Los Totora, mientras que también cantará Luck Ra, trapero cordobés que es el compositor de "El Campeón", la canción oficial de la coronación de la Copa América. Además el streamer Coscu generará contenido durante la jornada, mientras que habrá un impactante show de luces y se presentará el trofeo de la Copa América. KDV/DP/OM NA